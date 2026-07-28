مخالفت با خونخواهی موافقت با جنایات دشمن است

مدیر مسئول کیهان تأکید کرد: خونخواهی در حقیقت پیشگیری از ترورها و جنایات دشمن است. اگر کسی قرار باشد به خونخواهی کم‌توجهی کند، معنی دیگرش این است که به دشمنان اجازه بدهیم که بیایند هر کاری دلشان خواست انجام بدهند و هر کسی را که خواستند، شهید کنند.

حسین شریعتمداری، مدیر مسئول کیهان در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه خیلی از دو‌قطبی‌ها تقلبی است، گفت: وحدت یک ضرورت هست که بارها از سوی حضرت امام(ره)، رهبر شهید و رهبر انقلاب اسلامی بر آن تأکید شده است اما برای اینکه وحدت خوب تعریف بشود نیاز به محور دارد، یعنی روی چه محوری قرار است که وحدت صورت بپذیرد.

وی افزود: خب طبیعی است که محور اصلی وحدت خود رهبری است، یعنی دیدگاه‌ها و نظرات رهبری بایستی محور وحدت باشد. برای این کار باید نظرات و دیدگاه‌های رهبری را شناخت. خوشبختانه رهبر معظم انقلاب طی این چند بیانیه‌ای که دادند در حقیقت محورها را مشخص کردند. نیازی هم به مسائل محرمانه و سری نیست زیرا آنجا که می‌رسد، هر کسی یک تعریف و تبیین برای خودش دارد.

مدیر مسئول کیهان در ادامه خاطرنشان کرد: محورهایی که بسیار مشخص هست اینهاست؛ به عنوان نمونه رهبر معظم انقلاب تاکید دارند که تنگه هرمز باید بسته بماند. دوم اینکه، آمریکا بایستی خسارت بدهد. سوم اینکه، آمریکا بایستی از منطقه اخراج بشود. چهارم، وحدت ساحات است. پنجم اینکه، مسائل هسته‌ای ما بخشی از مذاکرات نباید باشد و ششم که روی آن خیلی تاکید هم شده، انتقام و خونخواهی حضرت آقا است. خونخواهی امر شخصی هم نیست که بعضی‌ها مطرح می‌کنند.

وحدت‌شکنان

به خوبی قابل شناسایی هستند

شریعتمداری تصریح کرد: خونخواهی در حقیقت پیشگیری از ترورها و جنایات دشمن است. اگر کسی قرار باشد به خونخواهی کم توجهی کند، معنی دیگرش این است که به دشمنان اجازه بدهیم که بیایند هر کاری دلشان خواست انجام بدهند و هر کسی را که خواستند، شهید کنند. اگر محور وحدت اینها باشد که می‌تواند و باید باشد، طبیعی است که دیگر مشکلی نخواهد داشت و کسانی هم که احیاناً این وحدت را می‌شکنند و یا با آن زاویه پیدا می‌کنند، به خوبی قابل شناسایی هستند.