کد خبر: ۳۳۵۰۴۱
تاریخ انتشار : ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰
میخوام ببرمت دَدَر!(گفت و شنود)
گفت: روزنامه واشنگتنپست در گزارشی با اشاره به مرگ
«لیندسی گراهام»، سناتور جنایتکار و بهشدت ضد ایران، نوشته است؛ ترامپ از مرگ گراهام که از دوستان خیلی نزدیکش بود، دچار افسردگی و ترس شدید شده است!
گفتم: ترامپ نباید خیلی غصه بخورد و نگران باشد چون بهزودی در طبقه هفتم جهنم به لیندسی جانش! ملحق خواهد شد!
گفت: واشنگتنپست نوشته است، لیندسی گراهام ۱۰ سال از ترامپ کوچکتر بود و ترامپ خودش را دلداری میدهد و در حالی که از چند بیماری رنج میبرد میگوید اگرچه از گراهام سن بیشتری دارم، ولی کاملا سالم و سرحال هستم!
گفتم: یارو در بستر افتاده بود که متوجه شد ملکالموت برای قبض روحش وارد شده است. شیشه شیر کودکی که کنارش خوابیده بود را به دهان گرفت و به ملکالموت گفت؛ من هنوز بچهام! جناب ملکالموت گفت؛ باشه! شیرتو بخور! میخوام ببرمت دَدَر!