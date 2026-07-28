کیهان و خوانندگان
* آنچه در بسیاری از جاها و به شیوههای گوناگون شاهد آن هستیم، فروپاشی و از دست رفتن کامل حمایتها از ایالات متحده است. آمریکا دیگر به عنوان یک شریک معتبر که سایر کشورها تمایل داشته باشند با آن همکاری کرده و از آن پیروی کنند، دیده نمیشود.
فضلاللهپور
* اکثریت تحلیلگران معتقدند خیزش چین به عنوان یک قدرت نوظهور در عرصه جهانی، نشاندهنده فروپاشی نظم تکقطبی به محوریت آمریکا است که پس از جنگ جهانی دوم پایهریزی شده بود.
جدیدی
* سلیمان احمد، روزنامهنگار انگلیسی که به ایران سفر کرده و از نزدیک شاهد مراسم وداع مردم با رهبر شهید بوده، در تحلیلی با اشاره به انسجام کامل دولت و ملت ایران، تأکید نموده که هیچ شکافی در داخل نظام حکمرانی وجود ندارد و دولت و ملت بهصورت منسجم خواهان انتقام و پیروزی قاطع هستند.
آستارکی
* ما صلح را در اولویت قرار میدهیم. اما دشمن به اشتباه نیفتد. این تمایل به صلح بهعنوان نشانه ضعف یا انفعال نیست. ما جنگطلب نیستیم ولی اگر جنگی تحمیل شود تا پشیمان ساختن دشمن میجنگیم.
چگینی
* این جنگ موقعیت جغرافیایی ایران را بیش از گذشته نشان داد. ایران در سرزمین آباء و اجدادی خود از خاک و منافع ملی خویش دفاع میکند. در حالی که دشمن هزاران کیلومتر دور از سرزمین خود، روی دریا و در نقاط آسیبپذیر مستقر است.
علومی
* در حال حاضر، عنصر زمان به نفع ایران و به ضرر دشمن در حرکت است. مشاهده میکنیم که آمریکا با فشار انتخابات میاندورهای، محدودیت اختیارات رئیسجمهور و افزایش قیمت بنزین مواجه شده است.
عبدالوند
* در جواب کسانی که سؤال میکنند سرانجام این جنگ چه میشود عرض میکنم اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، ایران میتواند آمریکا را با پیامدهای بسته شدن تنگه هرمز و اختلال در انتقال انرژی به بازارهای جهانی مواجه سازد. همه میدانند که آستانه تحمل فشار جنگ برای آمریکا و آمریکاییها پایین است.
جلودار
* با توجه به ناکامی آمریکا در دستیابی به اهداف سیاسی جنگ با ایران، واشنگتن باید بپذیرد جنگ را به ایران باخته است و در صورت ادامه جنگ، اوضاع بدتر از زمان شروع درگیری برایش رقم خواهد خورد.
نیکفر
* با بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران و تهدید انسداد تنگه بابالمندب توسط انصارالله یمن، بحران انرژی واقعاً اجتنابناپذیر خواهد شد و این میتواند کل اقتصاد جهانی را با چالش جدی مواجه کند.
گلچین
* ترامپ باید فکر اشغال جزیرهای از جزایر ایران را از سرش بیرون کند. آمریکا بر فرض هم اگر بتواند با تحمل تلفات سنگین بخشی از این مناطق را تصرف کند، امکان حفظ آنها را نخواهد داشت. خلاصه توان آتش ایران مانع از تثبیت حضور نیروهای آمریکایی در جزایر خواهد شد.
حسنلوئی
* ترامپ حتی با وجود آنکه به ظاهر قدرتمندترین ابزار اعمال قدرت جهان را در اختیار دارد ولی در باتلاق جنگ با ایران گرفتار شده است. رئیسجمهوری که تصور میکرد قدرتش هیچ مرزی نمیشناسد، اکنون دریافته که با محدودیتهای متعددی روبهروست. محدودیتهایی که او را بیش از گذشته سرخورده و آشفته کرده است.
رشیدنیا
* براساس نظرسنجی کانال۱۱، کانال ۱۲ و معاریو رژیم صهیونیستی که همزمان در تلآویو انجام شد، اکثریت قاطع اسرائیلیها، جنگ علیه ایران را شکستی برای ترامپ و نتانیاهو میدانند.
نزاکتی
* تازهترین نظرسنجی مشترک مؤسسه ایپسوس و روزنامه واشنگتنپست نشان میدهد ۶۸ درصد آمریکاییها مخالف جنگ ترامپ علیه ایران هستند و تنها ۲۹ درصد از شرکتکنندگان از جنگ علیه ایران را حمایت میکنند.
خدایاری
* با شلیک موشکهای نقطه زن سپاه به سه پایگاه آمریکایی موفقالسلطی، شاهزاده حسن و ملک حسین در اردن که باعث تخریب و انهدام نزدیک
۸۰ درصد تجهیزات دپو شده در آنها شد؛ شیطان بزرگ را واداشت که به جنوب اروپا و بهطور خاص بلغارستان، یونان و قبرس اساسکشی نماید!
شاهیراویز
* جولانی حاکم دست نشانده در سوریه؛ باید آینه عبرتی برای برخی مسئولان ما باشد. از این به بعد هر مسئولی که صحبت از جلوگیری از جنگ با دیپلماسی و لغو فوری و کامل تحریمها با مذاکره کرد؛ کافی است قاب عکسی از ابومحمد جولانی را جلوی او بگذارید. جولانی کسی است که به همه سازهای آمریکا رقصید. با اسرائیل کنار آمد و... اما دو سال پس از همه خوشرقصیهایش همچنان سوریه در فهرست کشورهای تروریستی آمریکا مانده و او وعده لغو تحریم و سرمایهگذاری خارجی دریافت میکند!
مرادیان
* دولت محترم با توجه به گرانی و تورمی که فقط طی یک سال اخیر بر کالاها وارد شده مستحضر است که یک خانواده 4 نفره تحت پوشش کمیته امداد امام، دیگر قادر به تأمین حداقلهای زندگی هم نیست. با 4 میلیون فقط باید با نان زندگی خود را سامان دهد و این از انصاف به دور است.
۰۹۳۸---۳۶۱۸
* آمریکا، رژیم بدنام صهیونی و پنج دولت عربی بهطور مستقیم و اروپا در مقام پشتیبان نظامی علیه ایران وارد جنگ شدند و در فاصله ۱۹ روز، سه بار از مقابل ایران فرار کرده و در واقع خطوط رزم خود را به ایران تحویل دادهاند؛ یکبار فرار از ده پایگاه نظامی در جنوب، یکبار فرار از تنگه هرمز، دریای عمان و خليج فارس و یکبار از سه پایگاه نظامی در اردن و حالا نگران این که نکند ناگزیر به فرار از جنوب اروپا هم بشوند!
شاطری
* امروز تحلیلگران بسیاری در غرب به این اذعان میکنند که ایران از متن جنگ آمریکای جنایتکار، به عنوان چهارمین ابرقدرت دنیا سر برآورده است. نه قدرت اول منطقه، بلکه چهارمین ابرقدرت دنیا.
میرسعید
* دوره آتشبس فرصتی شد تا اولاً ظرفیتهای پیشین خود را بازسازی بکنیم. ثانیا ذخایر موشکی و پهپادی خود را افزایش داده و استفاده از سامانه ناوبری، تجهیزات راداری جدید و دقت حملات را بهطور محسوسی بالا ببریم.
خوشدوز
* ارتش تروریستی آمریکا، هیچ گاه تصور نمیکرد در این دور جنگ، پایگاهها و داراییها و تجهیزات نظامی و ادوات جنگیاش اینگونه در برخی کشورها و از جمله در اردن، بحرین و کویت نابود شود و تعداد زیادی هم از نظامیهای جنایتکار آمریکایی زخمی و یا به هلاکت برسند!
نعمتی