سخنگوی وزارت امور خارجه موافقت دولت جدید انگلیس با در اختیار گذاشتن پایگاه نظامی به آمریکا برای تجاوز علیه ایران را اقرار و اعتراف به همدستی در ارتکاب یک عمل متخلفانه خوانده و می‌گوید که این دولت هم عملا مسیر سلف را پیموده و شاید بدتر.

«اقرار و اعتراف به همدستی در ارتکاب یک عمل متخلفانه» تعبیری بود که اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه دوشنبه پنجم مردادماه در پی اظهارات نخست‌وزیر جدید انگلیس اندی برنهام و موافقت این کشور برای در اختیار گذاشتن پایگاه نظامی به آمریکا بیان کرد.

وی با بیان اینکه «اطلاع داشتیم و داریم که در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، آمریکا از پایگاه‌های نظامی انگلستان برای پشتیبانی از عملیات تجاوزکارانه خود علیه ایران استفاده کرد»، اظهار داشت: انتظار داشتیم دولت جدید انگلیس عاقلانه‌تر از دولت قبلی رفتار کند؛ متأسفانه دیدیم که عملاً همان مسیر را پیمود، شاید هم بدتر.

بقائی این اقدام انگلیس را با ادعاهای این کشور و موازین حقوق بین‌الملل در تعارض خواند و آن را ناقض بند ۴ ماده ۲ منشور برشمرد و بر پاسخگویی دولت انگلیس تأکید کرد.

اخیراً اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه اندی برنهام نخست‌وزیر جدید انگلیس، استفاده از پایگاه‌های نظامی این کشور توسط آمریکا برای آنچه این کشور «حملات دفاعی» علیه ایران می‌نامد، را تأیید کرده است.

از سوی دیگر گزارش‌هایی منتشر شد درباره قصد انگلیس برای همکاری با آمریکا در ائتلاف نظامی به منظور تامین امنیت تنگه هرمز که این موضوع نیز در نشست روز دوشنبه پنجم مردادماه بقائی مطرح شد و او این‌گونه پاسخ داد: «حتماً طرف‌های انگلیسی می‌دانند هرگونه مداخله در امور تنگه هرمز باعث پیچیده‌تر شدن ماجرا خواهد شد. انگلیس اگر صداقت دارد و اگر طرف‌های دیگری نگران وضعیت تنگه هستند به اصل موضوع مراجعه کنند. پیشنهاد می‌کنم مقامات انگلیس اظهارات وزیر خارجه لوکزامبورگ در اجلاس آ.سه‌.آن

را نگاه کنند و برای یک بار هم که شده، صادقانه اعتراف کنند که عامل و بانی وضعیت فعلی در تنگه هرمز، طرفی نیست جز آمریکا و تجاوز نظامی آن

علیه جمهوری اسلامی ایران».

علاوه ‌بر این موارد شاهد اقدام دیگری از سوی دولت انگلیس بودیم، قرار دادن نام سپاه پاسداران به عنوان تهدید امنیت ملی ذیل یکی از قوانین مصوب ۲۰۲۳ با اصلاحات ۲۰۲۶، اقدامی که پیش از این هم با واکنش ایران همراه بود و به احضار سفیر انگلیس در تهران به وزارت امور خارجه در ۲۴ تیرماه انجامید.

به گزارش فارس، از سوی دیگر بقائی هم این اقدام را خلاف حقوق بین‌الملل و اقدامی خصمانه خواند که به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و افزود: مسئولیت تبعات چنین اقدامی با طرف انگلیسی است که چنین تصمیم نابه‌جایی را اتخاذ کرده و ایران تدابیر لازم را برای مواجهه با این اقدام غیرقانونی انگلیس اتخاذ خواهد کرد.

وزارت امور خارجه هم پیش از این در بیانیه‌ای با محکوم کردن اقدام انگلیس در توصیف سپاه به عنوان تهدید ذیل قانون امنیت ملی این کشور بر اتخاذ اقدامات متقابل در این خصوص تأکید و اعلام کرد که مسئولیت تبعات و پیامدهای مخرب سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک این تصمیم ضدایرانی برعهده هیئت‌ حاکمه انگلیس خواهد بود.

انگلیس چندی پیش نیز به همراه فرانسه و آلمان در بیانیه‌ای حملات ایران در تنگه هرمز و کشورهای حوزه خلیج‌فارس را محکوم کرد و خواستار ازسرگیری سریع کشتیرانی تجاری شد. بیانیه‌ای که سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران آن را فاقد وجاهت خواند.