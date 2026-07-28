ادعا‌های مطرح‌شده در فضای مجازی از سوی برخی رسانه‌های معاند مبنی بر کشته‌شدن خانمی با هویت معلوم در اطراف میدان علیخانی اصفهان کذب است.

به گزارش خبرگزاری میزان، دیروز، ادعا‌هایی در فضای مجازی از سوی برخی رسانه‌های معاند مطرح و عنوان شد که شامگاه دوشنبه خانمی با هویت معلوم در اطراف میدان علیخانی اصفهان کشته شده است.

پیگیری‌های از دادگستری استان اصفهان نشان می‌دهد ادعای مورد اشاره کذب بوده و گزارشی مبنی بر کشته‌شدن زنی با هویت عنوان‌شده در محل موردنظر واصل نشده است.

من «آناهیتا آذرشب» زنده‌ام

گفتنی است، صبح دیروز در برخی رسانه‌های معاند و فضای مجازی، شایعه‌ای مبنی بر کشته‌شدن یک زن در محدوده میدان علیخانی اصفهان مطرح شد که دادگستری و فرماندهی انتظامی این استان این خبر را تکذیب کردند.

در همین زمینه «آناهیتا آذرشب»، فردی که توسط این رسانه‌ها و فضای مجازی به‌عنوان کشته‌شده مطرح شده بود، با انتشار ویدیویی این ادعا را مجدد تکذیب کرد و از شکایت خود علیه منتشرکنندگان این ادعای کذب خبر داد.