اعزام نیروهای شهرداری اصفهان به کربلا مجموع خادمان به ۶۰۰ نفر میرسد
اصفهان- خبرنگار کیهان:
مسئول کمیته پشتیبانی ستاد اربعین شهرداری اصفهان گفت: پس از اعزام نخستین گروه از خادمان اربعین، مرحله دوم اعزام نیروهای شهرداری اصفهان نیز پایان هفته جاری انجام میشود تا شمار نیروهای خدمترسان این مجموعه در کربلای معلی به حدود ۶۰۰ نفر برسد و دامنه خدمات شهری گسترش
پیدا کند.
محمدعلی خبوشانی اظهار کرد: سال جاری نیز بهرغم شرایط ویژهای که کشور با آن روبهرو بود، با دستور شهردار اصفهان، ستاد اربعین شهرداری اصفهان با آمادگی بیشتر و فعالتر از سالهای گذشته در حال خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است.
وی افزود: در حال حاضر، شهرداری اصفهان در دو موقعیت اصلی همانند سالهای گذشته مشغول فعالیت است؛ نخست مرز چذابه که ساختمان متعلق به شهرداری اصفهان در آن محل برای اسکان و استراحت زائرانی که از این مرز عبور میکنند، آماده شده و در حال ارائه خدمات است.
مسئول کمیته پشتیبانی ستاد اربعین شهرداری اصفهان با اشاره به تجهیزات اعزامی شهرداری اصفهان به کربلا اظهار کرد: تمامی تجهیزات مورد نیاز از اصفهان تهیه و به کربلا ارسال شده است؛ از جمله دستگاه یخساز، تنور نانوایی، تجهیزات پختوپز، سطل زباله، پلاستیک زباله، جارو و سایر ملزومات رفتوروب که هماکنون در اختیار نیروهای مستقر قرار گرفته است.
وی افزود: شهرداری اصفهان در حوزه پشتیبانی و لجستیک مواکب اصفهانی فعال در کربلا نیز در خدمت موکبداران است و ماشینآلات تخصصی شهرداری از جمله جرثقیل، کامیون، خودروهای مکانیزه رفتوروب، خودروهای حمل زباله، جدولشوی و سایر خودروهای خدماتی نیز به کربلا اعزام شده و در حال خدمترسانی هستند.