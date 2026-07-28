نظرسنجی‌ها در فلسطین اشغالی نشان داد 44 درصد از صهیونیست‌ها جنگ علیه ایران را بی‌نتیجه می‌دانند.

تازه‌ترین نظرسنجی‌های انجام‌شده در درون سرزمین‌های اشغالی، حاکی از وضعیت آشفته روانی و کاهش بی‌سابقه اعتماد عمومی به دولت رژیم صهیونیستی و شخص نتانیاهو در پی جنگ‌افروزی علیه ایران است.

بر اساس این نظرسنجی‌ها که توسط مؤسسات معتبر در داخل سرزمین‌های اشغالی انجام شده، 44 درصد از ساکنان معتقدند که جنگ علیه ایران هیچ پیروزی‌ای در پی نداشته و صرفاً هزینه‌های سنگین مالی و جانی برای این رژیم به همراه داشته است.

در مقابل، 36 درصد از پاسخ‌دهندگان ایران را پیروز این جنگ ارزیابی کرده‌اند و تنها 17 درصد، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را پیروز این میدان دانسته‌اند.

این آمار نشان از افول جدی باور عمومی نسبت به کارآمدی جنگ‌افروزی و شکست پروژه‌های نظامی- امنیتی رژیم صهیونیستی دارد.

نتایج نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که اعتماد به دولت و شخص نتانیاهو به پایین‌ترین رقم در طول سه سال گذشته رسیده است. بر این اساس، حمایت از نتانیاهو در حدود 30 درصد و حمایت از عملکرد دولت زیر 25 درصد قرار دارد.

این ارقام در حالی ثبت شده که پیش‌تر و در اوج جنگ‌افروزی، نتانیاهو تلاش می‌کرد از جو نظامی‌گری برای افزایش محبوبیت خود استفاده کند، اما نتیجه عکس

داده است.

به گزارش تسنیم، در بخش دیگری از این نظرسنجی، 43 درصد از ساکنان سرزمین‌های اشغالی معتقدند که وضعیت امنیتی این رژیم نسبت به گذشته بدتر شده است. همچنین 41 درصد شرایط امنیت ملی اسرائیل را «بد و نابسامان» ارزیابی کرده‌اند. این ارقام نشان‌دهنده بحران عمیق اعتماد عمومی به ساختار امنیتی و سیاسی رژیم

صهیونیستی است.