برنامه و بودجه، افزایش قیمت بنزین منتفی است، گفت: جابه‌جایی سهمیه بنزین انجام خواهد شد.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در نشست علنی روز سه‌شنبه (۶ مردادماه 1405) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، در تذکری با اشاره به انتشار اخباری درباره احتمال افزایش قیمت بنزین، گفت: صداهایی درباره افزایش قیمت بنزین شنیده می‌شود که نگران‌کننده است چرا که افزایش قیمت بنزین بر تمام کالاها و خدمات اثر می‌گذارد و موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود.

وی افزود: در شرایط جنگی، طرح چنین موضوعاتی درست نیست و هیئت‌رئیسه مجلس باید این موضوع را پیگیری کرده و مانع از افزایش قیمت بنزین شود.

علی نیکزاد، نایب‌ رئیس‌مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر حاجی‌دلیگانی درباره قیمت بنزین، گفت: روز گذشته جلسه‌ای با پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، داشتیم که در این جلسه درباره موضوع بنزین نیز توضیحاتی ارائه شد.

وی ادامه داد: طبق توضیحات پورمحمدی، دو راه بیشتر وجود ندارد؛ یا سهمیه بنزین جابه‌جا شود یا قیمت بنزین افزایش پیدا کند.

نایب‌رئیس‌مجلس با بیان اینکه دولت موضوع تصمیم‌گیری درباره بنزین را به پورمحمدی محول کرده است، تصریح کرد: طبق توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، افزایش قیمت بنزین منتفی است و جابه‌جایی سهمیه انجام خواهد شد.

۱۱۰ همت در مقابل خرید ۸/۶ میلیون تن گندم پرداخت شده است

نیکزاد همچنین درباره پرداخت مطالبات گندم‌کاران گفت: تاکنون

۱۱۰ هزار میلیارد تومان در مقابل خرید ۶.۸ میلیون تن گندم پرداخت شده است و قرار شد تا ۲۲ مردادماه نیز ۱۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر پرداخت شود که در مجموع میزان پرداختی به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

مصادیق و مجازات جنایت تجاوز علیه تمامیت ارضی کشور مشخص شد

در ادامه جلسه علنی روز سه‌شنبه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه یک فوریتی مقابله با جنایت بین‌المللی، مواد ۷ و ۸ این لایحه را به تصویب رساندند. همچنین با رای نمایندگان مجلس مواد ۶ و ۱۴ این لایحه به منظور بررسی بیشتر و رفع ابهامات به کمیسیون قضائی و حقوقی ارجاع داده شد.

بر اساس ماده ۷ این لایحه، ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر یا برنامه‌ریزی، تدارک یا آغاز آن رفتارها علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور، از سوی شخصی که می‌تواند به‌نحو مؤثری عمل سیاسی یا نظامی یک دولت یا رژیم حاکم را کنترل یا هدایت کند، قطع‌نظر از این که اعلان جنگ شده یا نشده باشد، جنایت تجاوز محسوب می‌شود و مرتکب و آمر به حبس و جزای نقدی درجه یک محکوم خواهند شد.

همچنین، بر اساس ماده ۸ این لایحه، مجازات معاونت یا شروع به جنایات موضوع این قانون، به استثنای موارد مندرج در ماده (۷) این قانون، براساس آثار یا گستردگی ارتکاب جنایت ارتکابی، یک درجه پایین‌تر از مجازات هر یک از جنایات مذکور است.

کل اموال اشخاص حقوقی مرتکب جنایات بین‌المللی مصادره می‌شود

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مواد ۹ تا ۱۳ لایحه یک فوریتی مقابله با جنایت بین‌المللی، را تصویب کردند.