رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه انسجام و وحدت، محور مرکزی اطلاع‌رسانی دولت است، نوشت: سازماندهی ساختار و شبکه‌های ملی و استانی، توجه به مخاطب هنگام ارائه گزارش، سپردن کار به مردم و اعتماد به نسل جوان باید دستور کار روابط‌عمومی‌ها باشد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور روز سه‌شنبه (6 مرداد) با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: انسجام و وحدت، محور مرکزی اطلاع‌رسانی دولت است. شبکه دولت که تا روستاهای کشور گسترده است باید فعال شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: سازماندهی ساختار و شبکه‌های ملی و استانی، توجه به مخاطب هنگام ارائه گزارش، سپردن کار به مردم و اعتماد به نسل جوان باید دستور کار روابط‌عمومی‌ها باشد.