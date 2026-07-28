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کد خبر: ۳۳۵۰۳۱
تاریخ انتشار : ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۰
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پزشکیان:

شبکه دولت که تا روستاهای کشور گسترده است باید فعال شود

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه انسجام و وحدت، محور مرکزی اطلاع‌رسانی دولت است، نوشت: سازماندهی ساختار و شبکه‌های ملی و استانی، توجه به مخاطب هنگام ارائه گزارش، سپردن کار به مردم و اعتماد به نسل جوان باید دستور کار روابط‌عمومی‌ها باشد.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور روز سه‌شنبه (6 مرداد) با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: انسجام و وحدت، محور مرکزی اطلاع‌رسانی دولت است. شبکه دولت که تا روستاهای کشور گسترده است باید فعال شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: سازماندهی ساختار و شبکه‌های ملی و استانی، توجه به مخاطب هنگام ارائه گزارش، سپردن کار به مردم و اعتماد به نسل جوان باید دستور کار روابط‌عمومی‌ها باشد.

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