رزمندگان یمنی با پهپاد خط لوله نفت شرق به غرب عربستان را هدف قرار دادند. این حمله یمنی‌ها باعث شد عربستان ساعاتی بعد بزرگ‌ترین تأسیسات پالایشی خود در بقیق را از کار بیندازد.

یکصد و پنجاه و یکمین روز از جنگ با حمله رزمندگان مجاهد یمنی به خطوط لوله نفت عربستان آغاز شد. بامداد روز گذشته یمنی‌ها اعلام کردند با پهپاد خط لوله نفت شرق به غرب عربستان را هدف قرار داده‌اند. اهمیت این خط لوله به این دلیل بود که برای دور زدن محدودیت‌های تنگه هرمز مورد استفاده قرار می‌گرفت و نفت تولید شده عربستان برای صادرات را به جای بنادر خلیج‌فارس به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ می‌برد.

این حمله یمنی‌ها باعث شد عربستان ساعاتی بعد بزرگ‌ترین تأسیسات پالایشی خود در بقیق را از کار بیندازد. شرکت آرامکو تمامی فعالیت خود در این تاسیسات را متوقف و در چندین سایت تولید نفت، عملیات مشعل‌سوزی اضطراری را آغاز کرد.

همچنین مدتی بعد منابع خبری اعلام کردند که شرکت آرامکو عربستان پالایشگاه جیزان را نیز با ظرفیت ۴۰۰ هزار بشکه در روز به دنبال حملات نیروهای مسلح یمن تعطیل کرده است.

بلومبرگ: هیچ‌چیز

جایگزین بازگشایی تنگه هرمز نمی‌شود

در همین زمینه خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ به تأثیر حملات یمنی‌ها به جریان انتقال و صادرات نفت در عربستان پرداخت و با اشاره به آن نوشت راهکارهای عربستان برای دور زدن تنگه هرمز دیگر ساده و ارزان نیست.

به گزارش این خبرگزاری آمریکایی تاکنون خطوط لوله جایگزین عربستان، حدود ۲۰ درصد از اختلال ناشی از بسته شدن تنگه هرمز را جبران کرده بودند. اما اکنون این مسیرها نیز به دلیل تهدیدات یمنی‌ها در معرض خطر قرار گرفته‌اند.

بلومبرگ نوشت: «برای بیش از ۱۰۰ روز، عربستان سعودی موفق شده بود تنگه هرمز را از طریق خط لوله شرقی-غربی خود دور بزند. اکنون که این راهکار جایگزین تهدید شده است، به یک مسیر جدید نیاز دارد. این مسیر وجود دارد، اما بسیار پرپیچ‌و‌خم‌تر از دورزدن اولیه است. ضمناً هرچه تدابیر موقت بیشتری اضافه شود، ریسک و هزینه هم بیشتر می‌شود.» این خبرگزاری در پایان گزارش خود نتیجه گرفت: «در نهایت باید گفت هیچ‌چیز جایگزین بازگشایی کامل تنگه هرمز نمی‌شود.»

نشنال اینترست آمریکا را «بازنده» جنگ خواند

«تنگه هرمز» و نقش راهبردی آن در به زانو در آوردن آمریکا با گذشت بیش از 150 روز از جنگ همچنان موضوع گزارش رسانه‌های بین‌المللی است. در تازه‌ترین گزارش نشریه آمریکایی «نشنال اینترست» به توصیف بن‌بست واشنگتن در جنگ پرداخت. داشتن قوی‌ترین ارتش جهان روی کاغذ، لزوماً به معنای پیروزی در میدان نیست. این خلاصه تحلیل این نشریه آمریکایی از وضعیت بغرنج آمریکاست.

بر اساس این گزارش، ترامپ در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده و توان بازدارندگی تهران همچنان پابرجاست. مبادله‌ای که ذخایر مهمات پیشرفته واشنگتن را خالی کرده و در مقابل، به ایران اهرم فشاری جدید بر بازارهای جهانی انرژی داده است؛ اهرمی که نتیجه تسلط بر شریان‌هایی چون هرمز است.

نشنال اینترست ریشه این بن‌بست را در «موازنه اراده‌ها» می‌بیند. افکار عمومی آمریکا حاضر نیست تاوان این تقابل را با پرداخت چند دلار بیشتر برای هر گالن بنزین بدهد، در حالی که این رویارویی برای تهران مسئله‌ای حیاتی است. نویسنده معتقد است واشنگتن باید بپذیرد که علی‌رغم موفقیت‌های تاکتیکی، «بازنده استراتژیک» میدان است.

رونمایی از مرگبارترین پهپاد انتحاری ایران همزمان با ته کشیدن مهمات آمریکا

نشنال اینترست نیز در گزارش خود به خالی شدن ذخایر مهمات پیشرفته آمریکا اشاره کرده بود؛ ادعایی که در روزهای اخیر بارها از سوی رسانه‌های آمریکایی مانند نیویورک‌تایمز، نیویورک‌پست، وال‌استریت‌ژورنال و... مطرح شده بود. حالا روزنامه انگلیسی تلگراف را نیز این ادعا را بار دیگر تأیید کرد و البته آن را در کنار خبر رونمایی از تازه‌ترین سلاح جنگی به کار رفته توسط ایران گذاشت.

روزنامه انگلیسی تلگراف در گزارشی با عنوان «مرگبارترین پهپاد انتحاری ایران، پیامی برای ترامپ دارد» پهپاد ارتقا یافته حدید ۱۱۰ را به عنوان جدیدترین سلاحی که طی روزهای اخیر در جنگ به کار رفته بررسی کرد و نوشت:

«سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد این پهپاد برای اولین بار در دو هفته گذشته مستقر و به سمت پایگاه‌ها و کشتی‌های جنگی آمریکایی در منطقه شلیک شده است... آنچه حدید ۱۱۰ جدید را متمایز می‌کند، سرعت و پنهان‌کاری آن است. این پهپاد دارای یک موتور توربوجت است که به گفته منابع ایرانی، سرعت آن را به حدود 510 کیلومتر در ساعت می‌رساند و آن را به سریع‌ترین پهپاد شناخته‌شده ایرانی تبدیل می‌کند.»

پهپاد ارتقا یافته حدید 110 که با بدنه یکپارچه و استفاده از فناوری پنهان‌کاری برای دور ماندن از رادارهای دشمن طراحی شده به شدت مورد توجه نویسنده گزارش روزنامه تلگراف قرار گرفته و او توضیحات مفصلی از نحوه کار و قابلیت این پهپاد ارائه داده و آن را «مرگ‌بارترین پهپاد انتحاری ایران» می‌نامد.

تلگراف در انتهای گزارش خود با اشاره به کمبود ذخایر موشک‌های رهگیر آمریکا و توقف جنگ؛ رونمایی و استفاده از پهپاد ارتقا یافته حدید 110 را نیز بی‌ارتباط با این اتفاقات نمی‌داند و می‌نویسد: «پس از دو هفته تشدید درگیری، به نظر می‌رسد هر دو طرف حملات خود را بدون هیچ آتش‌بس اعلام‌شده‌ای متوقف کرده‌اند، مکثی آرام و بدون اذعان به جای آتش‌بس. این یک آرامش شکننده است... دونالد ترامپ می‌گوید این مکث برای فراهم کردن زمان برای از سرگیری مذاکرات است. به او گفته شده است که ایالات متحده موشک‌های رهگیر کم دارد- دقیقاً همان چیزی که برای متوقف کردن حدید ۱۱۰ جدید لازم است.»

تهدیدهای توخالی ترامپ

و اظهارات بی‌موقع برخی مسئولان

موقعیت برتر ایران و دست پایین آمریکا در جنگ؛ چیزی است که تقریباً مورد اجماع اکثر ناظران و تحلیلگران خارجی قرار دارد. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا سعی می‌کند با اظهارات کذب و تهدید‌های دهان‌پرکن ضمن مهار بازارهای جهانی وضعیت را کاملاً وارونه جلوه دهد.

جای تأسف است که برخی اظهارات و اقدامات نسنجیده عده‌ای از مسئولین ایرانی نیز به ترامپ در این زمینه کمک می‌کند و به عنوان نمونه در شرایطی که باید بازار نفت قیمت‌های به مراتب بالاتری را تجربه کند، سیر نزولی و ثابت گرفته است. خطای برخی مسئولان ایرانی آن‌قدر واضح است که حتی از نظر ناظران خارجی نیز دور نمانده است. «برت اریکسون»؛ کارشناس انرژی و ریسک‌های ژئوپلیتیک در این زمینه نوشت: «تنها نکته‌ای که در طول این بحران برایم واقعاً عجیب بوده، این است که چرا ایران به ترامپ اجازه داده این‌قدر راحت با اظهارنظرهایش بازارها را جابه‌جا کند. وقتی ترامپ مدام می‌گوید توافق نزدیک است، چرا ایران همان لحظه اعلام نمی‌کند که حداقل تا فوریه هیچ توافقی در کار نخواهد بود؟»

«جفری ساکس»، استاد اقتصاد آمریکایی نیز به از جنبه‌ای دیگر به اظهارات ترامپ پرداخت و تهدیدهای را توخالی ارزیابی کرد: «هیچ تهدید معتبری از سوی ترامپ وجود ندارد؛ البته ممکن است اقداماتی انجام دهد که باورنکردنی هستند، اما اگر این کار را بکند، برای ایالات متحده و جهان فاجعه‌بار خواهد بود... ترامپ اظهاراتی را مطرح می‌کند شاید به این امید که ایران عقب‌نشینی کند، اما ایران می‌داند که برای دستیابی به اهدافش، عقب‌نشینی هیچ فایده‌ای ندارد.»

ترامپ در موقعیتی شبیه کارتر است

فشار جنگ احمقانه‌ای که رئیس‌جمهور پدوفیل آمریکا علیه ایران آغاز کرد در داخل این کشور نیز روز به روز بیشتر حس می‌شود. «حکیم جفریس»؛ رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان این جنگ را «فاجعه‌ای برای مردم آمریکا» خواند نوشت: «قیمت بنزین سر به فلک کشیده و هزینه‌های زندگی روزبه‌روز بیشتر می‌شود.» جفریس عملیات حمله به ایران را که ترامپ نام آن را «خشم حماسی» گذاشته بود به طعنه «شکست حماسی» لقب داد و خواستار اتمام فوری آن شد: «جنگ بی‌پروای دونالد ترامپ علیه ایران باید همین حالا پایان یابد.»

این شرایط باعث شد تا رسانه آمریکایی

MS NOW موقعیتی که ترامپ در آن قرار گرفته را با موقعیت کارتر مقایسه کند. این رسانه در یادداشتی با مقایسه وضعیت کنونی دونالد ترامپ با جیمی کارتر در جریان بحران گروگان‌گیری سال ۱۹۷۹، نوشت: رئیس‌جمهور آمریکا اکنون در همان موقعیتی قرار گرفته که زمانی آن را نقطه ضعف کارتر می‌دانست و ایران نیز از همان الگوی فشار برای تضعیف سیاسی او استفاده می‌کند.

طبق این مقاله، ترامپ اخیراً در پاسخ به این پرسش که چرا نیروهای ویژه آمریکا را به ایران اعزام نکرده، گفته است: «نمی‌خواستم جیمی کارتر باشم.» با این حال، نویسنده یادداشت معتقد است رئیس‌جمهور آمریکا اکنون دقیقاً در همان جایگاهی قرار گرفته که سال‌ها آن را نشانه ضعف کارتر می‌دانست. جایگاهی که باعث شد جیمی کارتر موقعیت سیاسی خود را از دست داده و کاخ سفید را زودتر از زمان موردنظرش ترک

کند.