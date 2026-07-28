رئیس قوه مقننه در ادامه با تأکید بر ضرورت بازنگری در برنامه هفتم پیشرفت در شرایط فعلی، اظهار داشت: ما باید این کار را انجام دهیم البته قرار نیست مجددا این قانون را بازنویسی کنیم، بلکه باید موارد مهم برای اصلاح را اولویت‌بندی کرده و مورد لازم را با کمک دولت، مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون تخصصی

اصلاح کنیم.

محمدباقر قالیباف، رئیس‌ مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای هماهنگی مجلس که صبح روز سه‌شنبه (۶ مرداد ماه ۱۴۰۵) با حضور هیئت‌رئیسه، رؤسای کمیسیون‌های تخصصی، رئیس دیوان محاسبات، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و مدیران برگزار شد، با تأکید بر ضرورت انجام کار کیفی در مجلس، اساس کار را در کمیسیون‌های تخصصی دانست و گفت: از این رو لازم است مسائل به صورت کاملا تخصصی در کمیسیون‌ها بررسی شود تا خروجی آن به صورت یک کار کارشناسی شده به صحن برسد.

بازنگری در سازوکار قانونگذاری در شرایط جنگ و افزایش همکاری با شورای نگهبان

رئیس‌مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر ضرورت همکاری بیشتر با شورای نگهبان در زمان بررسی طرح‌ها و لوایح برای تصویب دقیق‌تر قوانین و تسریع در تأیید آن، اظهار کرد: برخی قوانین را نیز می‌توان به صورت غیردائمی و برای اجرا در مدت چند سال به تصویب رساند تا در شرایط بهتری قوانین دائمی جایگزین شود.

وی در ادامه به پیگیری امور نظارتی از سوی کمیسیون‌ها و نمایندگان نیز تأکید کرد و افزود: باید با ملاحظه درآمد ارزی و ریالی اولویت‌ها را مشخص کنیم که البته همه این مسائل قابل حل است.

ضرورت بازنگری در قوانین برنامه هفتم پیشرفت و بودجه ۱۴۰۵

قالیباف همچنین با تأکید بر ضرورت تعیین کارهای مهم و فوری در مجلس و دولت، عنوان کرد: گاهی برخی امور مهم هستند اما فوری نیستند و برخی فوری هستند اما مهم نیستند. باید ابتدا به کارهایی که هم توامان مهم و فوری هستند، متمرکز شویم.

رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت روز مجلس و تأکید ایشان بر ضرورت بازنگری در برنامه هفتم پیشرفت در شرایط فعلی، اظهار داشت: ما باید این کار را انجام دهیم البته قرار نیست مجددا این قانون را بازنویسی کنیم، بلکه باید موارد مهم برای اصلاح را اولویت‌بندی کرده و مورد لازم را با کمک دولت، مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون تخصصی اصلاح کنیم.

رئیس‌مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه اصلاحات لازم برای قانون بودجه ۱۴۰۵ نیز باید اولویت‌بندی شود، خاطرنشان کرد: ما باید در کشور صرفه‌جویی را مدنظر قرار داده و فرصت‌های درآمدزایی را فراهم کنیم، همچنین باید بازسازی‌ها را اولویت قرار دهیم. در این بین موضوع معیشت مردم و نیروهای مسلح به عنوان یک اولویت مهم و فوری باید در دستور کار دولت و مجلس باشد و نباید از آن غفلت کرد.

به گزارش مهر، اعضای هیئت‌رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های مجلس نیز در این جلسه به بحث و بررسی درباره مسائل جاری کشور پرداختند و هر یک اولویت‌های مدنظر خود را که پیگیری و حل آنها می‌تواند از دغدغه‌های روز مردم بکاهد، بیان کردند.

در همین راستا این نمایندگان به موضوعاتی همچون ضرورت تسریع در بازسازی خسارات وارده ناشی از جنگ، پیگیری وضعیت بازنشستگان، معیشت مردم، تأمین ارز، تأمین نهاده‌های دامی و تولیدات کشاورزی، بهینه‌سازی مصرف سوخت، وضعیت بنزین، مسائل حوزه دارو، درمان و بیمه و امور مربوط به حوزه آموزش پرداختند و راهکارهایی برای آن ارائه دادند.