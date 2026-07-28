ساعت 9:40 صبح، قلب یک امت ایستاد اما «نه»یِ او همچنان میتپد
اسرافیل بزارپور
ساعت9:40 صبح روز ۹ اسفند ۱۴۰۴، در یکی از اتاقهای ساده بیت رهبری در تهران، قلب قائد شهید امت، حضرت آیتاللهالعظمی سید علی خامنهای، از تپش ایستاد. اما در همان لحظهای که جسم ایشان به خاک سپرده میشد، نه یِ کوبندهای که ۳۵ سال بر فراز سیاست منطقه میدرخشید، نه تنها نایستاد، بلکه پرتوانتر از همیشه در گلوی میلیونها انسان طنینانداز شد. شهادت، پایان راه نبود؛ آغاز فصلی جدید در تاریخ مقاومت بود. مقاومت اسلامی، به عنوان یکی از مفاهیم راهبردی در گفتمان انقلاب اسلامی، بر اصولی استوار است که ریشه در تعالیم قرآنی و سیره نبوی دارد. این نه یِ ماندگار، محصول تفکری است که در عمق باورهای دینی و ملی این
مرز و بوم ریشه دوانده است.
نه یِ قائد؛ گفتمانی که هرگز خاموش نمیشود
نه یِ قائد شهید، هرگز یک کلمه ساده نبود؛ او با این نه، گفتمانی راهبردی را پایهگذاری کرد که تا همیشه زنده است. اندیشه مقاومت، یعنی ایستادگی در برابر ظلم و تجاوز؛ یعنی رویارویی با نظام سلطه و استکبار جهانی. استکبارستیزی، در اندیشه امام خامنهای(ره)، نه یک شعار زودگذر، که یک اصل ریشهدار قرآنی و تاریخی است؛ راهبردی استوار برای حفظ عزت و استقلال امت اسلامی.
امام شهید، با ترسیم روشن از دو قطب سلطهگر و سلطهپذیر در نظم ناعادلانه جهانی، همه ملتهای آزاده را به ایستادگی در برابر این نظام ستمگرانه فراخواند و از آنها خواست تا از زیر یوغ استکبار، به ویژه آمریکا، بیرون آیند. جبهه مقاومت امروز، منسجمتر از همیشه در چهل سال اخیر، در برابر دشمن ایستاده است.
استکبارستیزی؛ میراثی جاویدان از قائد شهید
شعار استکبارستیزی از انقلاب اسلامی جداییناپذیر است. انقلاب اسلامی ایران از همان آغاز، رویاروی استکبار جهانی قرار گرفت و این طریق الهی را ادامه داد. امروز، انقلاب اسلامی ایران در همه جای جهان با امتیاز استکبارستیزی شناخته میشود. هیچکس نمیتواند این شعار اصیل و پایه بزرگ و ستون انقلاب اسلامی را نادیده بگیرد. مفهوم استکبار، یک مفهوم قرآنی است؛ چیزی نیست که بیخود و بیدلیل در فرهنگ ما به وجود آمده باشد. امام شهید امت اسلامی، استکبار را قدرتی میدانست که با تکیه بر امکانات پولی، تسلیحاتی و تبلیغاتی خود، به خودش حق میدهد در امور کشورها و ملتهای دیگر دخالت کند. استکبارستیزی یعنی یک ملّت زیر بار مداخلهجویی و تحمیل قدرت استکبارگر نرود. این دشمنی، یک دشمنی ذاتی و همیشگی است. هر وقت بتوانند ضربه بزنند، میزنند. درمانش این است که ما خودمان را از همه جهات قوی کنیم؛ نظامی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی. آنگاه است که دشمن نمیتواند ضربه بزند.
اقتصاد مقاومتی؛ پشتوانه استوار نه یِ قائد
در کنار مقاومت سیاسی و نظامی، اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبردی کلیدی برای تابآوری کشور در برابر تحریمها و فشارهای اقتصادی دشمن، از سوی امام خامنهای(ره) مطرح و تبیین گردید. اقتصاد مقاومتی، فراتر از یک راهبرد تدافعی کوتاهمدت، یک نظام اقتصادی جامع با ویژگیهای درونزا، برونگرا، دانشبنیان، عدالتمدار، مردمی وجهادی است. این نظام، ریشه در مبانی فلسفی و انسانشناختی اسلامی دارد.
مؤلفههای کلیدی این الگو، شامل تولید ملی جهشیافته، اقتصاد دانشبنیان، عدالت و سهمبری عادلانه، مردمیسازی اقتصاد، کاهش وابستگیهای راهبردی، مدیریت هوشمند مصرف، دیپلماسی اقتصادی فعال و فرهنگ جهادی میشوند. اقتصاد قوی، نقطه قوت و عامل مهم سلطهناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه ضعف و زمینهساز نفوذ دشمنان.
وحدت و همگرایی؛ رمز پیروزی جبهه مقاومت
از دیدگاه قائد شهید، مهمترین نیاز دنیای اسلام برای مقابله با تهدیدات دشمنان، مسئله اتحاد و پرهیز از اختلافات جزئی و سلیقهای است. وحدت، باعث افزایش چشمگیر قدرت مسلمانان در برابر دشمنان اسلام میشود. وحدت به معنای تکیه بر مشترکات است؛ مشترکاتی که در بین مسلمانان بسیار بیشتر از موارد اختلافی است. «نه»یِ قائد شهید، در قامت یک راهبرد فراگیر، وحدتی بیسابقه را میان گروههای مقاومت فلسطین رقم زد. او با محوریتِ مقاومت مسلحانه بدون سازش، همه جریانهای مبارز را گرد یک گفتمان مشترک جمع کرد. این گفتمان نه تنها در نظر، که در عمل نیز پاسخ داد و به تقویت و تحکیم این وحدت انجامید. نتیجه امروز این اتحاد، چیزی نیست جز حماس و جهاد اسلامی و مجموعه مقاومت غزه که با صبری استوار و ایمانی راسخ، اسطوره شکستناپذیری رژیم صهیونیستی را در هم کوبیدند.
هزینه سازش، بسیار سنگینتر از هزینه مقاومت
مقاومت، رمز پیروزی است و بدون مقاومت نمیتوان به پیروزی دست یافت. امام خامنهای شهید، پیروزی را از آن کسانی میدانست که در جنگ ارادهها مقاومت و تابآوری بیشتری دارند. هزینه تسلیم و سازش، بیشتر و سنگینتر از مقاومت است. در طول بیش از چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی ایران، بارها ثابت شده که وادادگی در برابر قدرتهای استکباری، هزینههای به مراتب سنگینتری نسبت به ایستادگی داشته است. قدرتهای استکباری به هیچچیز قانع نیستند. هر عقبنشینی در مقابل دشمنان، آنها را به مطالبات جدید وامیدارد و این سلسله، پایانی ندارد.
مقاومت؛ عامل شکست هیمنه استکبار
وعده الهی، همواره پیروزی اهل حق در برابر ستمگران و مستکبران بوده است. تجربه تاریخ انقلاب نشان داده است که هرجا ایستادگی کردیم و مقاومت نمودیم، توانستیم پیش برویم و هرجا تسلیم شدیم، ضربه خوردیم. امروز، جبهه مقاومت در حال تغییر سرنوشت منطقه است. جغرافیای سیاسی منطقه در حال دگرگونی است، اما نه به نفع آمریکا، بلکه به نفع جبهه مقاومت. رژیم صهیونیستی که اعضایش از این طوفان تکهپاره شدهاند، برای خاموش کردن آن، دست به جنایت در بیمارستانها، مدارس و کشتار کودکان زده است. اما این شکست، با عصبانیت و وحشیگری جبران نمیشود.
قائد شهید امت، با خون خود، سند عزت ایران را امضا کرد. «نه»یِ او، وصیت جاویدان امت شد. امروز جبهه مقاومت در منسجمترین وضعیت خود قرار دارد و نقطه مقابل، یعنی قدرت استکباری آمریکا و رژیم صهیونیستی، روزبهروز در حال افول و ضعف است. استکبارستیزی، نه تنها یک راهبرد سیاسی، بلکه یک امر فطری و اعتقادی است که همواره در طول تاریخ جریان داشته و نقش اساسی در پیشبرد جوامع اسلامی ایفا میکند. آنچه که امام شهید امت اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب بر آن تأکید داشتند، ورود به دومین مرحله خودسازی، جامعهپردازی و تمدنسازی است. این مسیر، با حضور نسل جوان مؤمن، دانا و پرانگیزه، با قدرت بیشتر طی خواهد شد.
ما، امت شهیدپرور ایران، امروز با بغضی بر سینه و مشتی گرهکرده، به دشمنان اعلام میداریم که «نه»یِ قائد شهید، تا همیشه در رگهای این مرز و بوم جاری خواهد بود. این، بزرگترین میراث ایشان برای نسلهای آینده است. «نه یِ» ماندگار؛ میراثی که هرگز بوی کهنهگی نمیگیرد.