خرم‌آباد- خبرنگار کیهان:

دادستان مرکز لرستان گفت: در راستای صیانت از قانون و حسن ارائه خدمت به مردم‌، سال گذشته برای حدود ۴۰ نفر از مدیران در لرستان که ترک فعل کرده‌اند‌، پرونده قضائی تشکیل شده که احضار و با تکمیل پرونده به دادگاه معرفی گردیده‌اند.

دکتر علی حسنوند‌، تصریح کرد: برای حل مشکلات مردم و تحقق خواسته‌های آنان، باید پیام رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای نقشه راه همه مسئولان باشد.

وی اضافه کرد: مسئولان باید به گونه‌ای به مردم خدمت کنند که موجب حل مشکلات آنان و ناکامی دشمنان شود.

قاضی حسنوند با تاکید بر اینکه خواست مردم؛ برخورد قاطع و بدون ملاحظه با فساد است؛ تصریح کرد: سخنان رهبری باید ملاک تلاش همگان باشد.

دادستان مرکز لرستان تصریح کرد: همان‌گونه که حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای ریاست قوه قضائیه به کرات تاکید کرده‌اند، خدمت جهادی و تلاش مستمر صادقانه برای حل مشکلات مردم باید در همه دستگاه‌ها نهادینه شود. بگونه‌ای که در جامعه نمود داشته باشد و رضایت آنان را تامین کند.

حسنوند با اشاره به شرایط روز جامعه و تلاش دشمنان برای ناراضی‌سازی مردم به انحای مختلف‌، تاکید کرد: اقدامات جهادی و خدمت به مردم برای پیشبرد اداره امور نباید محدود به ساعات اداری باشد. بلکه مدیران باید همانند نیروهای مسلح افتخار‌آفرین، بدون فوت وقت برای حل مشکلات مردم تلاش کنند و همواره در دسترس عموم باشند تا بهترین عملکرد را در ارائه خدمت به آنان داشته باشند.

دادستان مرکز لرستان با بیان این مطلب که مبارزه با فساد باید بموقع‌، سریع و قاطع انجام شود؛ افزود: دستگاه‌ها نباید دچار روزمرگی که از اهداف دشمنان است، شوند.

دادستان عمومی و انقلاب خرم‌آباد با بیان این مطلب که تامین امنیت؛ خط قرمز دستگاه قضائی و این دادستانی است، افزود: برای پیشگیری از تحرکات فرصت‌طلبان، اراذل و اوباش و مرتکبین جرایم خشن؛ جلسات به‌روز‌رسانی تصمیمات، مرتب با حضور اعضای ستاد متشکل از دستگاه‌های متولی از جمله سپاه و نیروی انتظامی در استان تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ می‌گردد و افراد یاد شده رصد می‌شوند.

دادستان مرکز لرستان از پایبند الکترونیکی به عنوان یکی از راهکارهای رصد مجرمین نام برد و افزود: شعب ویژه در دادسرای عمومی و انقلاب خرم‌آباد تشکیل شده که در کوتاه‌ترین زمان ممکن آرای مربوطه صادر و اجرا می‌شوند.

دکتر حسنوند با بیان اینکه بسیاری از عوامل تیراندازی‌ها در استان با برخورد قاطع و سریع این دادستانی دستگیر و زندانی شده‌اند، افزود: عملاً ثابت شده که دستگاه قضائی در استان قاطعانه اعمال قانون می‌کند و افرادی که امنیت جامعه به عنوان محل زندگی و آرامش مردم را به خطر بیندازند به شدت و سرعت مجازات می‌شوند.

دادستان لرستان گفت: اعضای باند 5 نفره اخاذی از مردم در چندین شهر لرستان و سایر استان‌های کشور که با استفاده از هوش مصنوعی و انتشار تصویر ساختگی غیر اخلاقی برخی اعضای خانواده‌ها از آنان پول دریافت می‌کردند، با تلاش این دادستانی در شهرهای مختلف کشور شناسایی و بازداشت شدند که تاکنون حدود 200 پروند توسط شکات از آنان تشکیل شده و تلاش برای دستگیری مرتبطین آنان ادامه دارد.

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