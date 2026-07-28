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کد خبر: ۳۳۵۰۱۳
تاریخ انتشار : ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۲
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دیدار رئیس و کارکنان مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای تالش با فرماندار شهرستان به مناسبت هفته ملی مهارت

تالش- خبرنگار کیهان:
 همزمان با هفته ملی مهارت، علیرضا نظیری رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان تالش به همراه جمعی از کارکنان این مرکز با رضا جمشیدی سه ساری فرماندار شهرستان، دیدار و گفت‌وگو 
کردند.
فرماندار تالش در این دیدار با تبریک هفته ملی مهارت، نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را در توسعه اشتغال، افزایش بهره‌وری و توانمندسازی سرمایه انسانی بسیار مهم و اثرگذار دانست و عنوان کرد: گسترش آموزش‌های مهارتی متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای بازار کار، زمینه‌ساز رونق تولید، کاهش نرخ بیکاری و تحقق توسعه پایدار در شهرستان خواهد بود. 
رضا جمشیدی سه‌ساری همچنین بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرائی با مجموعه آموزش فنی و حرفه‌ای تأکید کرد و افزود: حمایت از مهارت‌آموزی و توسعه آموزش‌های کاربردی، یکی از اولویت‌های مدیریت شهرستان در مسیر ایجاد فرصت‌های شغلی و ارتقای توانمندی جوانان است.
در این دیدار، علیرضا نظیری نیز گزارشی از برنامه‌ها، اقدامات و فعالیت‌های مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان تالش ارائه کرد و بر آمادگی این مرکز برای توسعه همکاری‌های مشترک با دستگاه‌های اجرائی در راستای ارتقای مهارت‌آموزی و پاسخگویی به نیازهای بازار کار تأکید کرد.

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