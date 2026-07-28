تالش- خبرنگار کیهان:

همزمان با هفته ملی مهارت، علیرضا نظیری رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان تالش به همراه جمعی از کارکنان این مرکز با رضا جمشیدی سه ساری فرماندار شهرستان، دیدار و گفت‌وگو

کردند.

فرماندار تالش در این دیدار با تبریک هفته ملی مهارت، نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را در توسعه اشتغال، افزایش بهره‌وری و توانمندسازی سرمایه انسانی بسیار مهم و اثرگذار دانست و عنوان کرد: گسترش آموزش‌های مهارتی متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای بازار کار، زمینه‌ساز رونق تولید، کاهش نرخ بیکاری و تحقق توسعه پایدار در شهرستان خواهد بود.

رضا جمشیدی سه‌ساری همچنین بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرائی با مجموعه آموزش فنی و حرفه‌ای تأکید کرد و افزود: حمایت از مهارت‌آموزی و توسعه آموزش‌های کاربردی، یکی از اولویت‌های مدیریت شهرستان در مسیر ایجاد فرصت‌های شغلی و ارتقای توانمندی جوانان است.

در این دیدار، علیرضا نظیری نیز گزارشی از برنامه‌ها، اقدامات و فعالیت‌های مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان تالش ارائه کرد و بر آمادگی این مرکز برای توسعه همکاری‌های مشترک با دستگاه‌های اجرائی در راستای ارتقای مهارت‌آموزی و پاسخگویی به نیازهای بازار کار تأکید کرد.