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کد خبر: ۳۳۵۰۱۲
تاریخ انتشار : ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۲
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اجرای 75 پروژه هوشمندسازی در شهرداری همدان

همدان- خبرنگار کیهان:
 شهردار همدان توسعه خدمات غیرحضوری را یکی از اولویت‌های مدیریت شهری دانست و گفت: 75 پروژه هوشمندسازی در شهرداری همدان اجرا شده است.
 سیدمسعود حسینی اجرای این پروژه‌ها را با هدف توسعه خدمات الکترونیکی، ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی، افزایش امنیت اطلاعات، هوشمندسازی فرآیندها و بهبود کیفیت خدمت‌رسانی به شهروندان معرفی کرد و افزود: راه‌اندازی سامانه‌های یکپارچه شهرسازی، نوسازی، درآمد و اصناف، هوشمندسازی کمیسیون‌های ماده 5، ماده 77 و ماده 100، سامانه مدیریت حفاری‌ها، سامانه املاک و مستغلات، ارتباط الکترونیکی با سازمان نظام مهندسی، پلیس ساختمان و دستگاه‌های مختلف، از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این حوزه است.
وی ادامه داد: ایجاد لایه‌های اطلاعات مکانی شامل قیمت منطقه‌ای، ضوابط شهرسازی، کاربری اراضی، مجوزهای صادره، ممیزی املاک، سامانه بازدید برخط و پایش شبانه‌روزی سامانه‌های شهرسازی نیز در راستای افزایش دقت و شفافیت خدمات اجرایی شده است. حسینی  از توسعه زیرساخت‌های اطلاعات مکانی خبر داد و گفت: تهیه نقشه سه‌بعدی شهر، تصویربرداری هوایی و 360 درجه از معابر، سامانه جامع آسفالت، سامانه مدیریت ناوگان شهری، سامانه مدیریت اتوبوسرانی، سامانه هوشمند حضور و غیاب پاکبانان، سامانه جامع خدمات شهروندی «همدان من»، سامانه مدیریت خودروهای اداری، توسعه پورتال شهرداری و مطالعات مربوط به دستیار هوش مصنوعی از دیگر پروژه‌های اجرا شده است.

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