اصفهان- خبرنگار کیهان:

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از نشت‌یابی ۱۳ هزار و ۷۷۵ کیلومتر خطوط و شبکه گازرسانی از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد و گفت این عملیات با هدف شناسایی و رفع بموقع نشتی‌های احتمالی، ارتقای ایمنی و کاهش هدررفت گاز انجام شده است.

استان اصفهان به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی و جمعیتی کشور، وابستگی عمیقی به شبکه گازرسانی دارد؛ شبکه‌ای که روزانه حجم عظیمی از انرژی را به خانه‌ها، کارخانه‌ها و نیروگاه‌ها می‌رساند. در چنین شرایطی، هر گونه نقص یا نشتی نه تنها ایمنی شهروندان را به خطر می‌اندازد، بلکه هدررفت اقتصادی و زیست‌محیطی قابل توجهی نیز به همراه دارد. به همین دلیل، شرکت گاز استان اصفهان از ابتدای سال ۱۴۰۵ طرحی گسترده برای پایش بی‌سابقه شبکه در دستور کار قرار داده است که نتایج آن امروز به‌صورت رسمی اعلام شد. ابراهیم محسنی هماگرانی، با ارائه گزارشی تفصیلی از این طرح، اعلام کرد: تاکنون ۱۳ هزار و ۷۷۵ کیلومتر از خطوط انتقال، شبکه توزیع و تأسیسات جانبی گاز در سطح استان مورد نشت‌یابی دقیق قرار گرفته است. این عدد معادل بیش از ۹۰ درصد طول کل شبکه گازرسانی استان برآورد می‌شود و نشان‌دهنده عزم جدی مجموعه برای کنترل همه‌جانبه زیرساخت‌هاست.

محسنی هماگرانی با تأکید بر اینکه این عملیات با بهره‌گیری از جدیدترین تجهیزات الکترونیکی و گازسنج‌های فوق‌حساس و همچنین تیم‌های مجرب بازرسی انجام شده، خاطرنشان کرد: پایش مستمر، قلب تپنده مدیریت ایمنی شبکه است. ما با این کار، پیش از آنکه یک ترک کوچک به انفجار یا قطعی گسترده بینجامد، وارد عمل می‌شویم.