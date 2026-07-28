تخصصگرایی در مباحث شورای فرهنگ عمومی دنبال شود
شهرکرد- خبرنگار کیهان:
نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد گفت: تخصصگرایی و پرهیز از طرح موضوعات تکراری در نشستهای شورای فرهنگ عمومی استان میتواند کارآمدی و اثرگذاری مصوبات این شورا را افزایش دهد.
حجتالاسلام سید ابوالحسن فاطمی در سومین نشست شورای فرهنگ عمومی استان در سال 1405 افزود: مجموعهای از دغدغهها و نگرانیهای فرهنگی و اجتماعی در هر یک از جلسات شورا به زبانهای مختلف مطرح میشود که بجا و شایسته است اما لازم است برای رسیدن به نتیجه اثرگذار، این روند به شیوهای جدیتر و کارآمدتر پیگیری شود.
وی با اشاره به اینکه اساس شکلگیری شورای فرهنگ عمومی کشور و به تبع آن در استانها و شهرستانها، توجه هر چه بیشتر به حفظ و توسعه فرهنگ دینی و ارزشی است، تصریح کرد: انقلاب شکوهمند اسلامی و نظام سیاسی برآمده از آن، رویکردی اسلامی بر مبنی فقه جعفری و دوازده امامی و همچنین مکتب تشیع دارد و بنای این رویکرد نیز اقامه احکام و اخلاق اسلامی و اعتباردهی به عقاید دینی در جامعه و حاکمیت است بنابراین باید بر اساس همین رویکرد برای تربیت نسل آینده برنامهریزی کرد.
فاطمی در ادامه خانواده را اساسیترین مرکز تربیت فرزندان و نسلهای آینده بیان کرد و گفت: باید از فرصت حضور فرزندان در مدارس استفاده کرد و به شیوهای برنامهریزی شده، مجلس بیدارگری را ویژه والدین در مراکز آموزشی فرزندانشان ترتیب داد.
وی آگاهیبخشی به خانوادهها درباره تربیت دینی، آسیبهای اجتماعی و به ویژه فضای مجازی را از محورهای اصلی شکلگیری مجالس بیدارگری برشمرد و افزود: در شرایط کنونی با توجه به شبیخون فرهنگی دشمن، چگونگی جذب جوانان و نوجوانان به فضاهای سالم و مطمئن و دور نگه داشتن آنان از آسیبها به چالشی جدی تبدیل شده است و باید با همفکری در سطوح مختلف برای آن چارهاندیشی شود. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری هم در نشست شورای فرهنگ عمومی استان گفت: نقشه مهندسی فرهنگی استان با تعیین مأموریت دستگاهها و اولویتهای فرهنگی تدوین شده است و از این پس مبنای گزارشگیری و ارزیابی عملکرد دستگاهها در شورای فرهنگ عمومی محسوب میشود.
عبدالعلی ارژنگ با تأکید بر اجرای نقشه مهندسی فرهنگی استان افزود: در این سند ۹ اولویت فرهنگی و پنج اولویت ویژه استان مشخص شده و برای هر برنامه، مجری، ناظر، زمان اجرا، شاخصهای ارزیابی و منابع مالی پیشبینی شده است.