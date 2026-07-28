اصفهان- خبرنگار کیهان:

تفاهم‌نامه راه‌اندازی خانه خلاق اصفهان با هدف توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و صنایع خلاق در چهارباغ به امضا رسید.

تفاهم‌نامه همکاری برای تأسیس، راه‌اندازی و بهره‌برداری از «خانه خلاق اصفهان» میان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و شهرداری اصفهان به امضا رسید تا نخستین مرکز مشترک خلاقیت و نوآوری این دو مجموعه در محور تاریخی چهارباغ اصفهان فعالیت خود را آغاز کند.

این تفاهم‌نامه با حضور و امضای معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان و شهردار اصفهان، چارچوب همکاری‌های مشترک برای ایجاد، تجهیز و بهره‌برداری از این مرکز را مشخص می‌کند. خانه خلاق اصفهان با هدف تقویت زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان، توسعه صنایع خلاق و ایجاد زیرساخت‌های نوآوری در شهر اصفهان راه‌اندازی می‌شود و قرار است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و تاریخی نصف‌جهان، زمینه شکل‌گیری و رشد کسب‌وکارهای نوآورانه را فراهم کند.