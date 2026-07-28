فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۵۰۰۹
تاریخ انتشار : ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۲
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

اصفهان صاحب خانه‌ای برای نوآوران و هنرمندان شد

اصفهان- خبرنگار کیهان:
تفاهم‌نامه راه‌اندازی خانه خلاق اصفهان با هدف توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و صنایع خلاق در چهارباغ به امضا رسید.
 تفاهم‌نامه همکاری برای تأسیس، راه‌اندازی و بهره‌برداری از «خانه خلاق اصفهان» میان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و شهرداری اصفهان به امضا رسید تا نخستین مرکز مشترک خلاقیت و نوآوری این دو مجموعه در محور تاریخی چهارباغ اصفهان فعالیت خود را آغاز کند.
این تفاهم‌نامه با حضور و امضای معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان و شهردار اصفهان، چارچوب همکاری‌های مشترک برای ایجاد، تجهیز و بهره‌برداری از این مرکز را مشخص می‌کند. خانه خلاق اصفهان با هدف تقویت زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان، توسعه صنایع خلاق و ایجاد زیرساخت‌های نوآوری در شهر اصفهان راه‌اندازی می‌شود و قرار است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و تاریخی نصف‌جهان، زمینه شکل‌گیری و رشد کسب‌وکارهای نوآورانه را فراهم کند.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

خانم منصوری، در نسخه شما دشمن «مقصر» نیست!

مأموریت تازه عروسک خیمه‌شب‌بازی در دریای خزر(یادداشت روز)

خالی بود!(گفت و شنود)

نشریه آتلانتیک: عصر جادوگری پایان یافته ترامپ شب‌ها هذیان می‌گوید

هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسیم تنگه هرمز قله اقتدار ایران است

سفر نتانیاهو به واشنگتن؛ تلاشی برای حفظ حمایت ترامپ در جنگ با ایران

برق نیروگاه‌های تازه‌تأسیس به صنایع اختصاص می‌یابد

اعتراف سنتکام به بی‌فایده ‌بودن حملات به جنوب ایران

12000 استاد دانشگاه: صلح پایدار با مقاومت به دست می‌آید

بقایی: اجازه نمی‌دهیم آمریکا تعیین‌کننده زمان جنگ و صلح باشد