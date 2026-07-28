انتصاب رئیس شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان تالش

تالش- خبرنگار کیهان:

در دیدار مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان با فرماندار تالش، با صدور حکمی از سوی مدیرکل بنیاد شهید، رضا جمشیدی سه‌ساری به عنوان رئیس شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان تالش منصوب شد.

در جریان دیدار محمدرضا داوطلب قاضی‌محله، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان، با رضا جمشیدی سه‌ساری، فرماندار تالش، بر ضرورت تقویت برنامه‌های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرائی در این حوزه تأکید شد.

در پایان این دیدار، طی حکمی از سوی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران و دبیر شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان گیلان، رضا جمشیدی سه‌ساری، فرماندار تالش، به عنوان رئیس شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان تالش منصوب شد.