فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۵۰۰۸
تاریخ انتشار : ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۲
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

انتصاب رئیس شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان تالش

تالش- خبرنگار کیهان: 
در دیدار مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان با فرماندار تالش، با صدور حکمی از سوی مدیرکل بنیاد شهید، رضا جمشیدی سه‌ساری به عنوان رئیس شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان تالش منصوب شد.
در جریان دیدار محمدرضا داوطلب قاضی‌محله، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان، با رضا جمشیدی سه‌ساری، فرماندار تالش، بر ضرورت تقویت برنامه‌های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرائی در این حوزه تأکید شد.
در پایان این دیدار، طی حکمی از سوی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران و دبیر شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان گیلان، رضا جمشیدی سه‌ساری، فرماندار تالش، به عنوان رئیس شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان تالش منصوب شد.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

خانم منصوری، در نسخه شما دشمن «مقصر» نیست!

مأموریت تازه عروسک خیمه‌شب‌بازی در دریای خزر(یادداشت روز)

خالی بود!(گفت و شنود)

نشریه آتلانتیک: عصر جادوگری پایان یافته ترامپ شب‌ها هذیان می‌گوید

هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسیم تنگه هرمز قله اقتدار ایران است

سفر نتانیاهو به واشنگتن؛ تلاشی برای حفظ حمایت ترامپ در جنگ با ایران

برق نیروگاه‌های تازه‌تأسیس به صنایع اختصاص می‌یابد

اعتراف سنتکام به بی‌فایده ‌بودن حملات به جنوب ایران

12000 استاد دانشگاه: صلح پایدار با مقاومت به دست می‌آید

بقایی: اجازه نمی‌دهیم آمریکا تعیین‌کننده زمان جنگ و صلح باشد