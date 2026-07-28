رفع مشکلات آبیاری شالیزارها
تالش- خبرنگار کیهان:
فرماندار تالش به همراه بخشدار اسالم با حضور در اراضی کشاورزی روستای میانده، ضمن بررسی میدانی مسائل و مطالبات کشاورزان، بر تسریع در رفع مشکلات آبیاری، پاکسازی انهار و تأمین برق پایدار چاههای کشاورزی این منطقه تأکید کرد.
در راستای پیگیری مطالبات بهرهبرداران بخش کشاورزی و حمایت از تولید، رضا جمشیدی فرماندار تالش به همراه آذر طالش ساسانی بخشدار اسالم، از اراضی کشاورزی روستای میانده بازدید کردند. در این بازدید، مشکلات مربوط به تأمین آب اراضی کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و با پیگیریهای انجامشده و همکاری آبیار منطقه، عملیات پاکسازی نهرهای منتهی به این اراضی در دستور کار قرار گرفت تا جریان آب بهصورت مطلوب به زمینهای کشاورزی هدایت شود.
همچنین با تأکید فرماندار تالش، موضوع پایداری جریان برق چاه آبیاری این منطقه بهعنوان یکی از زیرساختهای مهم بخش کشاورزی پیگیری خواهد شد، تا کشاورزان در فصل کشت با کمترین مشکل در تأمین آب مواجه شوند. فرماندار تالش با اشاره به اهمیت آمادگی زیرساختهای کشاورزی پیش از آغاز فصل کشت، عنوان داشت: پاکسازی بموقع انهار، تأمین آب پایدار و رفع موانع موجود، نقش مؤثری در افزایش بهرهوری و تولید دارد،با هماهنگی و اقدام بموقع، زمینهساز سال کشاورزی مطلوب فراهم شود.