همدان- خبرنگار کیهان:

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان همدان از برگزاری هفتمین اجلاس نماز دانش‌آموزی استان و تقدیر از منتخبین و فعالان برتر اقامه نماز خبر داد.

مهدی عابدینی‌نیا هدف از برگزاری این اجلاس را ترویج، توسعه و نهادینه‌سازی فرهنگ نماز بیان کرد و افزود: تا ابتدای اسفندماه ۱۴۰۴ تعداد یک‌هزار و ۱۱۳ پیش‌اجلاسیه نماز در مدارس استان برگزار شده و 4 هزار و ۴۵۲ نفر از فعالان نماز در سطح مدارس مورد تجلیل قرار گرفته‌اند و ۲۸۰ نفر از فعالان نماز در سطح مناطق استان نیز تقدیر شده‌اند. وی افزود: در مراسم استانی هفتمین اجلاس نماز دانش‌آموزی همدان نیز از ۱۳ منتخب استانی تقدیر به عمل آمد.