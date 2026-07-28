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کد خبر: ۳۳۵۰۰۶
تاریخ انتشار : ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۲
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برگزاری هفتمین اجلاس استانی نماز دانش‌آموزی در همدان

همدان- خبرنگار کیهان:
 معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان همدان از برگزاری هفتمین اجلاس نماز دانش‌آموزی استان و تقدیر از منتخبین و فعالان برتر اقامه نماز خبر داد.
مهدی عابدینی‌نیا هدف از برگزاری این اجلاس را ترویج، توسعه و نهادینه‌سازی فرهنگ نماز بیان کرد و افزود: تا ابتدای اسفندماه ۱۴۰۴ تعداد یک‌هزار و ۱۱۳ پیش‌اجلاسیه نماز در مدارس استان برگزار شده و 4 هزار و ۴۵۲ نفر از فعالان نماز در سطح مدارس مورد تجلیل قرار گرفته‌اند و ۲۸۰ نفر از فعالان نماز در سطح مناطق استان نیز تقدیر شده‌اند. وی افزود: در مراسم استانی هفتمین اجلاس نماز دانش‌آموزی همدان نیز از ۱۳ منتخب استانی تقدیر به عمل آمد.

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