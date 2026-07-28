آتش گسترده و سهمگین در اروپا
سرویس خارجی-
آتشسوزی های گسترده در دو کشور فرانسه و اسپانیا با شدت ادامه دارد. ماکرون رئیسجمهور فرانسه میگوید: کشورش بدترین آتشسوزی را پس از جنگ جهانی دوم تجربه میکند.
شعلههای آتش که از روزهای گذشته دامنگیر مناطق وسیعی از جنوبغربی فرانسه و مرکز اسپانیا شده، همچنان مهار نشده و هشدارها درباره تشدید بحران با فرا رسیدن موج گرمای تازه افزایش یافته است. مقامهای دو کشور هشدار دادهاند که افزایش دما، مهار حریق را دشوارتر کرده و خطر وقوع آتشسوزیهای تازه را بهشدت افزایش خواهد داد. آتشنشانان فرانسه و اسپانیا در تلاش هستند تا پیش از آغاز موج جدید گرما، آتشسوز سرکش را که بخشهای وسیعی از منطقه مدیترانه را دربر گرفته، مهار کنند. دانشمندان عامل این آتشسوزیها را «تغییرات اقلیمی» میدانند.
بزرگترین آتشسوزی تاریخ اسپانیا
در اسپانیا آتشسوزیهای بزرگ در چندین استان ادامه دارد و پدرو سانچز، نخستوزیر این کشور، نسبت به آنچه زمانی «دشوار و پیچیده» در پیشرو خوانده، هشدار داده است. دولت اسپانیا اعلام کرده از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۷۲هزار هکتار از جنگلهای این کشور سوخته است؛ رقمی که شش برابر مدت مشابه سال ۲۰۲۵ بهشمار میرود و تقریباً با میانگین سالانه مساحت سوخته این کشور در یک دهه گذشته برابری میکند. در اسپانیا گفته میشود آتشسوزی کنونی بزرگترین آتشسوزی تاریخ این کشور است. در این کشور بیش از ۹۰هزار نفر مجبور به ترک خانههای خود شدهاند. همچنین تاکنون ۱۳ نفر جان خود را از دست دادهاند. گزارشها حاکی است وقوع آتشسوزی در متروی بارسلون اسپانیا هم ۱۳۷ مسافر را دچار دودگرفتگی کرد که حال ۴۰ نفر از آنها وخیم گزارش شده و راهی بیمارستان شدند.به گفته کارشناسان، بارندگیهای غیرمعمول و شدید بهاری موجب رشد گسترده پوشش گیاهی شده، اما این پوشش در گرمای شدید تابستان، خشک و به عاملی برای گسترش سریع آتشسوزیها در این کشور تبدیل شده است. دولت اسپانیا برای جلوگیری از آغاز آتشسوزیهای جدید، استفاده از ماشینآلات کشاورزی را در مناطق بحرانی ممنوع کرده است.
بدترین وضعیت در فرانسه پس از جنگ جهانی دوم
آتشسوزیها در فرانسه نیز گفته میشود طی چند دهه گذشته بیسابقه بوده است. به گزارش آناتولی، در فرانسه، آتشسوزی مهیب منطقه ژیروند که از چهارشنبه گذشته آغاز شده تاکنون حدود ۴۲هزار هکتار از اراضی جنگلی را خاکستر کرده است. براساس گزارشها و طبق اعلام مقامات، از ابتدای فصل آتشسوزی تاکنون بیش از ۱۳هزار و ۵۰۰ فقره حریق در سراسر فرانسه به ثبت رسیده که سطحی معادل ۱۱۶هزار هکتار را سوزانده است. در جریان عملیات مهار آتش در ژیروند، ۸۴ آتشنشان مصدوم شدهاند و شعلهها همچنان در مناطقی مانند اوت-کورس، وار و لاند فعال است. به گزارش فارس، مونیک باربو، وزیر گذار زیستمحیطی فرانسه، نیز گفت: هنوز آمار دقیقی از خسارت واردشده به حیاتوحش در دست نیست، اما تأکید کرد: «کاملاً روشن است که تا پایان تابستان با آمارهایی فاجعهبار روبهرو خواهیم شد.» بهدنبال گسترش سریع شعلهها، دستور تخلیه برای نزدیک به ۲۲۰هزار نفر از ساکنان این منطقه صادر شده و هزاران تن از آنان در اردوگاههای اسکان اضطراری در اطراف شهر بوردو مستقر شدهاند. مسئولان فرانسوی اعلام کردند که دامنه آتشسوزیها در جنگلهای جنوبغرب این کشور به حدی رسیده که تأسیسات صنایع دفاعی را تهدید میکند. فرانسه برای مهار آتشسوزی دست به دامن سوئیس شده است. مقامات فرانسوی از این کشور خواستهاند تا با استفاده از بالگردهای خود در مهار آتش بیسابقه در فرانسه کمک کنند.
هشدار ماکرون
با تداوم آتشسوزیهای جنگلی بیسابقه در فرانسه، رئیسجمهور این کشور با نخستوزیر و وزیر کشور جلسه اضطراری برگزار کرد. امانوئل ماکرون که برای بررسی میدانی اوضاع به مرکز عملیات آتشنشانی و امداد در بوردو سفر کرده بود، این آتشسوزی را «کاملاً بیسابقه» خواند و تأکید کرد که فرانسه باید برای مقابله با بحرانی در ابعاد بیسابقه بسیج شود. رئیسجمهور فرانسه هشدار داد که هفتههای دشواری پیشرو است و باید در برابر آن مقاومت کرد. او با اشاره به خسارات وارده به کشاورزان و نگرانیهای عمومی گفت: «میدانم زندگی دشوار است، اضطراب وجود دارد و محصولات کشاورزی از بین رفته است.».
وی با اشاره به وقوع «طوفانهای آتش» در این منطقه گفت، «با سختترین شرایطی که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون تجربه کردهایم روبهرو هستیم.» ماکرون همچنین یادآور شد که اوج فصل آتشسوزیها، که معمولاً در ماه اوت(مرداد) رخ میدهد، هنوز فرا نرسیده است. «لوران نونز»، وزیر کشور فرانسه هم پس از نشست اضطراری دولت، آتشسوزیهای امسال را «کاملاً استثنایی» توصیف کرد.
به نوشته گاردین، وزش بادهای شدید، تلاشها برای خاموش کردن آتشسوزی در منطقه ژیروند در جنوبغربی فرانسه را مختل کرده است؛ منطقهای که چهار برابر وسعت پاریس را دربر گرفته و باعث تخلیه نزدیک به ۲۲۰هزار نفر از ساکنان شده است. هواشناسی پیشبینی کرده است که موج گرمایی دیگری فرانسه را دربر میگیرد و دما در برخی مناطق این کشور به ۴۰درجه سانتیگراد خواهد رسید. در فرانسه جنگلهای جنوبغرب این کشور در وضعیت «هشدار سیاه» قرار گرفته و ورود گردشگران و استفاده از هرگونه موتور در این مناطق ممنوع شده است.
در این میان، اتحادیه اروپا نیز سازوکار حفاظت مدنی خود را برای پشتیبانی از عملیات اطفای حریق در دو کشور فعال کرده است. به گزارش ایسنا، براساس گزارش کمیسیون اروپا، فرانسه
۷ فروند هواپیمای آتشنشان و ۴ بالگرد از کشورهای چک، کرواسی، آلمان، پرتغال، اسلواکی، سوئد و ترکیه دریافت کرده و اسپانیا نیز
۶ فروند هواپیمای اطفای حریق از یونان، ایتالیا و ترکیه در کنار
۱۳۴ آتشنشان و ۴۱ خودروی امدادی اعزامی از پرتغال را در خطمقدم مهار آتش دارد. نونز با اشاره به ناوگان اطفای هوایی فرانسه شامل ۱۲ فروند کانادِر، ۸ فروند دَش، ۱۰ بالگرد و ۶ هواپیمای استیجاری، آن را یکی از بزرگترین ناوگانهای اروپایی دانست.