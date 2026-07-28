دعوای دو ناقض بزرگ حقوق بشر بر سر حقوق بشر!

دیپلمات‌های آمریکایی پس از انتقاد پاریس از سوابق سیاه حقوق‌بشری رئیس‌جمهور آمریکا، هنگامی که همتایان فرانسوی‌شان در سازمان ملل مشغول سخنرانی بودند، قهر کرده و جلسه را ترک کردند.

فرانسه و آمریکا طی نزدیک به دو سالی که از ریاست‌جمهوری ترامپ می‌گذرد در موارد مختلفی با هم اختلاف داشته‌اند اما این‌بار نمایندگان دو طرف در جلسه رسمی سازمان ملل سر موضوع حقوق‌بشر به مشاجره پرداختند. نکته تعجب‌آور این ماجرا اینکه هر دو کشور سابقه طولانی و سیاهی در نقض فاحش حقوق‌بشر و کشتار میلیون‌ها انسان در اقصی‌نقاط جهان از آمریکای لاتین گرفته تا آفریقا و آسیا را در کارنامه خود دارند و اصلاً ژست جانبداری از حقوق‌بشر به قد و قواره هیچ‌کدام از این دو نمی‌آید.

اما ماجرا از این قرار است که دیپلمات‌های آمریکا روز دوشنبه به وقت محلی در حالی که نماینده فرانسه در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره جنگ روسیه و اوکراین سخنرانی می‌کرد، جلسه را ترک کردند. دیپلمات‌های آمریکایی، فرانسه را به نمایش ریاکارانه به‌دلیل انتقاد از کارنامه حقوق بشری دولت ترامپ متهم کردند. این اقدام، در پی درگیری لفظی آنلاین میان مقام‌های آمریکایی و فرانسوی بر سر رأی مخالف واشنگتن علیه تمدید دوره چهارساله «فولکر تورک» کمیسر حقوق بشر سازمان ملل شکل گرفت. در رأی‌گیری روزهای اخیر در مجمع عمومی سازمان ملل، ۱۰ کشور، از جمله آمریکا، آرژانتین، روسیه، کره‌شمالی و روسیه به تمدید دوره او رأی مخالف دادند. فولکر تورک با حمایت سایر کشورها، از جمله فرانسه در سمت خود باقی ماند. نمایندگی فرانسه در سازمان ملل در ژنو روز شنبه در انتقاد از رای منفی آمریکا اعلام کرد: «آمریکا زمانی نماد حقوق‌بشر بود، اما دیگر چنین نیست. امروز این کشور در کنار کره‌شمالی، نیکاراگوئه، مالی و روسیه قرار گرفته و منزوی شده است؛ و جهان دیگر به آن گوش نمی‌دهد.»

«مایک والتز »سفیر آمریکا در سازمان ملل در واکنش ادعا کرد که فرانسه به تمدید ماموریت فردی رای داده است که کشورها و دولت های «آزاد و مستقل مانند آمریکا، انگلیس و اسرائیل»! را مورد سرزنش و موعظه قرار می‌دهد، در حالی که با بدترین سرکوبگران جهان روابط نزدیکی دارد. در پی این جدال و ترک نشست شورای امنیت «دن نگریا» معاون نمایندگی آمریکا گفت که هیئت آمریکایی تا زمانی که فرانسه از «ادبیات تحقیرآمیز» خود دست نکشد، به ترک جلسات ادامه خواهد داد. وی مدعی شد: «امروز به آنها یادآوری می‌کنم که این آمریکا است که همچنان نماد آزادی برای جهان است و به آنها امتیاز گوش دادن به یاوه‌گویی‌های سیاسی‌شان را نخواهیم داد تا زمانی که از لفاظی‌های تحقیرآمیز و بی‌احترامی خود دست بردارند و متناسب با جایگاه خود در این شورا رفتار کنند.»

شبکه ای‌بی‌سی‌نیوز در این‌باره گزارش داد: ترک جلسه از سوی آمریکا نه‌تنها نشان‌دهنده روابط پرتنش‌تر میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و امانوئل ماکرون، همتای فرانسوی اوست، بلکه بیانگر تنش‌های گسترده‌تر میان آمریکا و اروپا نیز هست. این تنش‌ها شامل سؤالاتی درباره تعهد ترامپ به ناتو، تغییرات احتمالی در استقرار نیروهای آمریکایی در اروپا و تمایل ترامپ برای کنترل گرینلند است که به دانمارک- عضو ناتو- تعلق دارد.