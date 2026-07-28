سرویس خارجی-

رسانه‌ای عبری گزارش داد که گروه‌های مقاومت عراقی به تروریست‌های حاکم شده بر سوریه و شخص ابومحمد جولانی صریحاً هشدار داده‌اند که در صورت عملیات نظامی علیه حزب‌الله، مرزهای سوریه را درنوردیده و اقدام لازم را انجام خواهند داد.

در حالی که تحرکات سیاسی و امنیتی پیرامون لبنان و سوریه وارد مرحله تازه‌ای شده است، گزارش‌ منتشرشده توسط سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی از افزایش تلاش محور غربی-صهیونیستی برای کشاندن دمشق به تقابل با حزب‌الله حکایت دارد. طبق این گزارش گروه‌های مقاومت عراق با ارسال پیامی صریح و جدی به رژیم تروریستی ابومحمد جولانی هشدار داده‌اند که هرگونه مشارکت در پروژه نظامی علیه حزب‌الله لبنان، با واکنش مستقیم نیروهای مقاومت مواجه خواهد شد، هشداری که نشان می‌دهد هرگونه ماجراجویی جدید در منطقه می‌تواند دامنه بحران را به فراتر از مرزهای سوریه گسترش دهد. این پیام، از نگاه ناظران، بیانگر آن است که هرگونه تلاش برای گشودن جبهه‌ای جدید علیه حزب‌الله، با واکنش گسترده محور مقاومت روبه‌رو خواهد شد.

پشت‌پرده تحرکات دمشق

روئی کایس، خبرنگار شبکه عبری «کان»، هم مدعی شده است که با وجود اظهارات علنی جولانی مبنی بر نداشتن قصد مداخله مستقیم در لبنان، در پشت صحنه طرح‌هایی برای ورود به پرونده حزب‌الله در حال بررسی است. این رسانه همچنین به نقل از منابع امنیتی وابسته به حاکمیت سوریه مدعی شد میان مواضع رسانه‌ای جولانی و برنامه‌های امنیتی در دست تدوین، فاصله قابل‌توجهی وجود دارد و نهادهای امنیتی سوریه خود را برای سناریوهای مختلف آماده می‌کنند. همین گزارش‌ها موجب شده است که گروه‌های مقاومت نسبت به اهداف واقعی حکومت جدید دمشق با دیده تردید بنگرند و نسبت به هرگونه همراهی آن با پروژه‌های مورد حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی هشدار دهند.

گفتنی است، تداوم ابهام در رفتار رژیم جولانی و همزمان تلاش آشکار ترامپ و رژیم آپارتاید اسرائیل برای بازتعریف موازنه قدرت در سوریه، خطر محاسبات نادرست را افزایش داده است. تجربه دو دهه گذشته در منطقه نشان داده است که پروژه‌های مبتنی بر تغییر موازنه از طریق نیروهای نیابتی، نه‌تنها به ثبات منجر نشده، بلکه دامنه بحران را به جغرافیاهای جدید گسترش داده است. در چنین فضایی، هشدار مقاومت عراق را می‌توان بیش از آن‌که یک موضع تاکتیکی دانست، بخشی از معادله جدید بازدارندگی در منطقه ارزیابی کرد که هرگونه تغییر در موازنه میدانی را به هزینه‌ای فراتر از مرزهای یک کشور گره می‌زند و احتمال گسترش دامنه درگیری را به یکی از مهم‌ترین متغیرهای امنیت غرب آسیا تبدیل می‌کند.

سایه واشنگتن بر تحولات منطقه

همزمان با این تحولات، بسیاری از شخصیت‌های سیاسی عراق همچنان از نقش مداخله‌جویانه آمریکا در منطقه انتقاد می‌کنند. مقداد الخفاجی، نماینده پارلمان عراق، با اشاره به دخالت‌های گسترده واشنگتن در امور داخلی کشورش تصریح کرد که رفتار آمریکا به‌گونه‌ای است که گویی عراق یکی از ایالت‌های این کشور است و برای بغداد در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی تعیین تکلیف می‌کند. وی تأکید کرد که ادامه این رویکرد، استقلال عراق را با چالش مواجه کرده و ضرورت فاصله گرفتن بغداد از قید و بندهای تحمیلی آمریکا و گسترش همکاری با کشورهای مستقل آسیایی و منطقه‌ای را دوچندان ساخته است. از نگاه بسیاری از تحلیلگران، تلاش برای تحت فشار قرار دادن حزب‌الله و همزمان اعمال فشار بر دولت‌های منطقه نیز در امتداد همین روش آمریکا و رژیم صهیونیستی قابل ارزیابی است.

دستگیری مزدوران زلنسکی در عراق

در همین حال، قاسم العبودی، مشاور امنیت ملی عراق، از وجود یک پرونده اطلاعاتی جدید درباره فعالیت شبکه‌هایی وابسته به اوکراین در عراق خبر داد. وی اعلام کرد که شماری از افراد بازداشت‌شده اعتراف کرده‌اند برای اوکراین فعالیت می‌کردند و این شبکه‌ها در برخی عملیات‌های خرابکارانه و بمب‌گذاری‌های محدود نقش داشته‌اند. العبودی همچنین از انحلال دفاتر جذب نیرو برای جنگ در کنار ارتش روسیه خبر داد و تأکید کرد که بغداد اجازه نخواهد داد خاک عراق به میدان تسویه‌حساب قدرت‌های خارجی تبدیل شود. همزمان وی از برنامه خروج نیروهای آمریکایی از اقلیم کردستان و ضرورت احترام همه کشورها به حاکمیت ملی عراق سخن گفت؛ مواضعی که در کنار هشدار مقاومت عراق به جولانی، بیانگر حساسیت بغداد نسبت به هرگونه پروژه بی‌ثبات‌کننده در منطقه است.