سرویس خارجی-

انتقادها از ترامپ به دلیل ساخت «تصاویر و انیمیش‌های مسخره با کمک هوش مصنوعی» آن هم در بحبوحه شکست از ایران در جنگ بالا گرفته است. «مارجری تیلور گرین» نماینده سابق کنگره گفته است آمریکایی‌ها نمی‌توانند غذا، بنزین، دارو و مسکن خود را تأمین کنند و ترامپ در این شرایط مشغول ساخت انیمیشن با هوش مصنوعی است.

شکست در دستیابی به اهداف در جنگ با ایران، رئیس‌جمهور مغرور و خودشیفته آمریکا را که توان پذیرش شکست و لقب «بازنده» را ندارد تا مرز جنون پیش برده است. ترامپ این روزها ناتوان از باز کردن تنگه هرمز، نابودی توان پهپادی و موشکی ایران و حمله زمینی و اشغال جزایر ایرانی به ساخت انیمیشن با هوش مصنوعی متوسل شده است. طی روزهای گذشته او چندین فیلم و تصویر درباره بازبودن تنگه هرمز، تصرف جزیر خارک و شکست ایران منتشر کرده است. آرزوهایی که در واقعیت امکان تحقق ندارد اما به کمک هوش مصنوعی می‌توان به این آرزوهای دور و دراز دست یافت. انتشار این پست‌های مضحک، ترامپ را به سوژه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تبدیل کرده است.

نشریه آمریکایی آتلانتیک با اشاره به این ویدئوهای ساختگی ترامپ را به هذیان‌گویی متهم کرده و نوشته است: «عصر جادوگری سیاسی پایان یافته و ترامپ در برابر واقعیت جنگ ایران قرار گرفته است او فقط شب‌ها در شبکه‌های اجتماعی هذیان می‌گوید و پایگاه رأی خود را ناامیدتر می‌کند. ترامپ سال‌ها با ساختن واقعیت‌های بدیل، هوادارانش را وادار کرده جهان را از دریچه روایت‌های او ببینند. نوشته‌هایش در تروث سوشال، اکنون میان محتوای هوش مصنوعی و بازنشرهای نیمه‌شب، به هذیان‌های پراکنده شباهت دارد.» آتلانتیک می‌افزاید: «پنج ماه تلاش برای القای پایان موفقیت‌آمیز جنگ، حتی با تغییر پسینی شمار کشته‌شدگان آمریکایی در وب‌سایت پنتاگون، افکار عمومی را متقاعد نکرده است؛ واقعیت جنگ از جهان موازی ترامپ نیرومندتر شده است.»

«مارجری تیلور گرین» نماینده سابق کنگره، حامی سابق ترامپ و منتقد فعلی وی نیز با انتقاد شدید از دلقک‌بازی ترامپ در شبکه‌های اجتماعی، وی را به عدم توجه به واقعیت‌های زندگی مردم آمریکا متهم کرده است. نماینده سابق جمهوری‌خواه کنگره آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از محتوای منتشرشده توسط صفحه رسمی کاخ‌سفید انتقاد کرده و با بازنشر انیمیشنی که حساب رسمی کاخ‌سفید درباره دستگیری آدم‌فضایی‌ها در دولت ترامپ منتشر کرده بود، نوشته است: «مردم توانایی خرید بنزین، مواد غذایی، پرداخت اجاره خانه و تأمین هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی را ندارند و این مزخرفات عجیب و شرم‌آوری است که حساب رسمی کاخ‌سفید منتشر می‌کند.» به نوشته یورونیوز در ویدئوی منتشرشده از سوی کاخ‌سفید، «دونالد ترامپ» و «جی. دی. ونس» سوار بر یک بشقاب‌پرنده هستند و در حالی که یک شیطان بالدار تعقیب‌شان می‌کند، صحنه‌هایی از بازداشت یک موجود فضایی توسط مسئول ارشد مرزی دولت، «تام هومن»، و نیز لحظه‌ای که چاک شومر، رهبر اقلیت سنا، صورت خود را برمی‌دارد و معلوم می‌شود یک ربات است، به نمایش گذاشته می‌شود.

گرفتار در مخمصه خودساخته

اما در ادامه تحلیل‌های رسانه‌ای از شکست ترامپ در جنگ با ایران تارنمای شبکه تلویزیونی بلومبرگ هم در گزارشی نوشته است که رئیس‌جمهوری آمریکا با تکرار اشتباه‌های گذشته، بار دیگر در مخمصه ایران گرفتار شده است.

نویسنده گزارش بلومبرگ با اشاره به آنکه، این نخستین‌بار از آغاز جنگ علیه ایران نیست که دونالد ترامپ در مخمصه گرفتار شده، می‌افزاید: او هفته پیش اعلام کرد که دنیا را بر سر تهران خراب خواهد کرد، زیرا مقام‌های ارشد ایران به اندازه کافی ضربه نخورده‌اند تا بیهودگی مقاومت را درک کنند. اکنون و ظاهراً پس از آنکه مطلع شده گزینه نظامی مناسبی در اختیار ندارد، از موضع خود عقب‌نشینی کرده است. به گزارش ایرنا، بلومبرگ، 2 پرسش را مطرح کرده است؛ نخست، چرا آمریکا نمی‌تواند اراده خود را بر ایران، که یک قدرت نظامی بسیار ضعیف‌تر است، تحمیل کند؟ دوم، چرا ترامپ نمی‌تواند ناتوانی آمریکا را درک کند تا مانند دیوانگان دست به انجام مکرر یک کار با یک نتیجه مشخص نزند؟

این گزارش می‌افزاید: تشخیص دولت ترامپ از اساس اشتباه است. آمریکا در حال شکست است و احتمالاً در موضوع ایران نیز شکست خواهد خورد زیرا فناوری، ماهیت جنگ و به همراه آن، توازن قوا بین قدرت‌های بزرگ‌تر و کوچک‌تر را تغییر داده است. ایران پیش از این نشان داده که اگر ترامپ تهدیدهای خود را برای نابودی زیرساخت‌های این کشور عملی کند، ظرفیت انجام عمل متقابل را با متحدان آمریکا در حاشیه جنوبی خلیج‌فارس دارد و هر چقدر هم که آسیب ببیند، بسیار بعید است که تسلیم شود. بنابراین، آمریکا ذخایر سلاح‌های حیاتی و غیرقابل جایگزینش را در این عملیات صرف خواهد کرد و در نهایت نیز چیزی عایدش نخواهد شد.

بلومبرگ این‌گونه ادامه می‌دهد: ایران همچنین نشان داده که می‌تواند از شرکای خارجی، از جمله چین برای حمایت اقتصادی و روسیه برای هدف‌گیری دقیق‌تر، کمک بگیرد. نزدیکی به تنگه هرمز یعنی یکی از گلوگاه‌های اصلی تجارت نفت، به تهران اجازه داده تا تأثیرگذاری موشک‌ها، پهپادهای ارزان و قایق‌های تندرو خود را به‌شدت افزایش دهد. مقاله‌نویس بلومبرگ در انتهای این گزارش خود تاکید می‌کند: ترامپ چاره‌ای جز یافتن راهی برای پایان دادن به جنگ و اذعان به محدودیت‌ قدرت آمریکا ندارد.

پنهان‌کاری پنتاگون

از سوی دیگر در آمریکا تلاش برای سرپوش گذاشتن بر تعداد واقعی کشته‌ها و مجروحان آمریکایی در جنگ با ایران، انتقادها را از پنتاگون تشدید کرده است. وبگاه ای‌بی‌سی‌نیوز گزارش داده است چهار نظامی آمریکایی که در جریان درگیری‌های مجدد بین آمریکا و ایران در هفته‌های اخیر کشته شده‌اند، در آمار رسمی تلفات جنگ علیه ایران محسوب نشده‌اند. ای‌بی‌سی‌نیوز نوشته است: سامانه تحلیل تلفات دفاعی (DCAS) که مقامات پنتاگون بارها به عنوان منبع قطعی آمار کشته‌شدگان و مجروحان این درگیری به آن اشاره کرده‌اند، هفته گذشته نام چهار نظامی کشته‌شده و همچنین ده‌ها مجروح را از آمار جنگ علیه ایران حذف کرد. سنتکام، پنتاگون و کاخ‌سفید نیز از هرگونه اظهارنظری طفره می‌روند.

روزنامه گاردین هم در همین رابطه در گزارشی می‌نویسد: تصمیم دولت ترامپ برای تغییر نحوه ثبت تلفات جنگ ایران، با موجی از انتقاد کهنه‌سربازان و سیاستمداران آمریکایی مواجه شده است؛ منتقدان معتقدند این اقدام تلاشی برای کمرنگ جلوه‌دادن هزینه‌های انسانی جنگ و کاهش فشارهای سیاسی بر کاخ‌سفید است. گاردین می‌نویسد: پنتاگون در پایگاه رسمی ثبت تلفات نظامیان دسته‌بندی جدیدی با عنوان «عملیات برون‌مرزی» ایجاد کرده است.

براساس این تغییر، کشته‌ها و زخمی‌های آمریکایی از

7 ژوئیه(16 خرداد) که آمریکا پایان تفاهمنامه با ایران را اعلام کرد دیگر در آمار جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران محاسبه نمی‌شوند، بلکه در این عنوان جدید ثبت می‌شوند. به این ترتیب، چهار نظامی آمریکایی که در حملات ایران به اردن و عراق کشته شده‌اند و بیش از 140 مجروح جدید، از آمار اصلی جنگ ایران تفکیک شده‌اند؛ اقدامی که منتقدان آن را تلاشی برای کوچک‌تر نشان‌دادن هزینه‌های انسانی جنگ و کاهش فشارهای سیاسی بر دولت ترامپ می‌دانند. گاردین از قول «مایکل ای. اسمیت»، دریادار بازنشسته نیروی دریایی آمریکا می‌نویسد: دولت ترامپ به‌دلیل حساسیت نسبت به افزایش شمار کشته‌ها، تلاش می‌کند چنین القا کند که تلفات جنگ کمتر از واقعیت است. گزارش گاردین نشان می‌دهد که نحوه ثبت تلفات جنگ ایران به یک بحران سیاسی در واشنگتن تبدیل شده است؛ بحرانی که منتقدان آن را نشانه تلاش دولت ترامپ برای پنهان کردن ابعاد واقعی هزینه‌های انسانی جنگ و کاهش فشار افکار عمومی می‌دانند.