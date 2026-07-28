روایت تازه سازمان ملل از جنایات هولناک اسرائیل در لبنان

سرویس خارجی-

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که «موارد نقض قوانین بین‌المللی توسط اسرائیل در لبنان که برخی آنها به منزله جنایات جنگی هستند را رصد کرده‌ایم.»

جنایات جنگی و نقض حقوق بین‌الملل، دهه‌هاست که به یکی از مهم‌ترین اتهامات مطرح‌شده علیه رژیم آپارتاید اسرائیل در مجامع بین‌المللی تبدیل شده است و دیگر این رژیم حتی کوشش جدی برای حفظ ظاهر هم نمی‌کند و گویی این جنایات را مثل مدال افتخار به سینه می‌آویزد. از کشتار غیرنظامیان در اردوگاه‌های «صبرا و شتیلا» در سال ۱۹۸۲ و حملات گسترده به لبنان در سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۶ گرفته تا جنگ‌های مکرر علیه نوار غزه و تخریب گسترده زیرساخت‌های غیرنظامی، بارها نهادهای بین‌المللی، گزارشگران ویژه سازمان ملل، سازمان‌های حقوق بشری و حتی دیوان بین‌المللی دادگستری نسبت به نقض اصول بنیادین حقوق بشردوستانه از سوی این رژیم هشدار داده‌اند. در سال‌های اخیر نیز همزمان با تشدید درگیری‌ها در غزه و جبهه شمالی، دامنه این اتهامات بار دیگر گسترش یافته است.

اکنون نیز با ادامه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از رصد موارد متعدد نقض قوانین بین‌المللی خبر داده و اعلام کرده است که برخی از این اقدامات می‌تواند در زمره جنایات جنگی قرار گیرد. اظهارات مقام ارشد حقوق بشری سازمان ملل در شرایطی مطرح می‌شود که حملات و تخریب‌های گسترده در مناطق مرزی لبنان همچنان ادامه دارد و همزمان مذاکرات سیاسی درباره تثبیت امنیت و اجرای توافق‌های مربوط به جنوب این کشور نیز در جریان است.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که دفتر این نهاد موارد متعدد نقض قوانین بین‌المللی توسط رژیم صهیونیستی در لبنان را تحت رصد قرار داده و بخشی از این موارد می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد. فولکر تورک که پس از سفر به لبنان با خبرنگاران در بیروت گفت‌وگو می‌کرد، تصریح کرد که کارشناسان سازمان ملل در حال بررسی ابعاد حقوقی این اقدامات هستند تا مشخص شود آیا تخریب‌های گسترده و آوارگی اجباری غیرنظامیان، مشمول جرائم بین‌المللی می‌شود یا خیر.

وضعیت غیرنظامیان

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در جریان دیدارهای خود در لبنان، موضوع حفاظت از غیرنظامیان، آثار انسانی جنگ و ضرورت پاسخگو شدن عاملان نقض حقوق بین‌الملل را محور گفت‌وگوهای خود قرار داد. وی با تأکید بر لزوم رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه، نسبت به گسترش آوارگی در جنوب لبنان ابراز نگرانی جدی کرد و هشدار داد که ادامه حملات، بحران انسانی در این منطقه را تشدید خواهد کرد.

مستندسازی تخلفات

تورک در عین حال اعلام کرد که دفتر حقوق بشر سازمان ملل تمامی تخلفات صورت‌گرفته از سوی طرف‌های درگیر را مستندسازی می‌کند. با این حال وی تصریح کرد که حجم تخریب‌ها و آوارگی‌های ایجادشده در جنوب لبنان به‌ویژه در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی، به‌طور ویژه در دست بررسی کارشناسان این نهاد قرار دارد تا ابعاد حقوقی آن در چارچوب حقوق بین‌الملل کیفری ارزیابی شود.

در انتظار پاسخگویی

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در پایان ضمن درخواست برای تقویت نهادهای دولتی لبنان، اصلاح وضعیت زندان‌ها، لغو مجازات اعدام و گسترش سازوکارهای قضایی، بر ضرورت پاسخگو شدن ناقضان حقوق بین‌الملل تأکید کرد. همزمان با ادامه تحقیقات کارشناسان سازمان ملل درباره ابعاد حملات رژیم صهیونیستی، انتظار می‌رود نتایج این بررسی‌ها مبنایی برای ارزیابی حقوقی اقدامات انجام‌شده و تعیین مسئولیت عاملان احتمالی جنایات جنگی در جنوب لبنان باشد؛ موضوعی که می‌تواند بار دیگر پرونده عملکرد نظامی رژیم صهیونیستی را در کانون توجه نهادهای بین‌المللی قرار دهد.

ادامه جنایات

همزمان با انتشار این گزارش، حملات ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب لبنان ادامه یافت. منابع لبنانی از وقوع انفجارهای متعدد در شهرک‌های مجدل‌زون، المنصوری و بنت‌جبیل خبر دادند. همچنین توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی ارتفاعات «علی الطاهر» در منطقه نبطیه را هدف گلوله‌باران قرار داد، حملاتی که صدای انفجارهای آن در بخش وسیعی از جنوب لبنان شنیده شد و بار دیگر نگرانی‌ها نسبت به گسترش تنش‌ها را افزایش داد.

در ادامه تجاوزات، سلسله انفجارهای شدیدی شهرک‌های طلوسه، مرکبا، کفرتبنیت، دیرسریان و القنطره را لرزاند. خبرنگاران محلی گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی علاوه بر انفجارهای پیاپی، به تخریب منازل، آتش‌زدن ساختمان‌ها و پاکسازی برخی مناطق مرزی با استفاده از سلاح‌های مختلف ادامه داده است. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که بخش قابل‌توجهی از ساکنان این مناطق پیش‌تر خانه‌های خود را ترک کرده‌اند و امکان بازگشت آنان همچنان فراهم نشده است.

نقض آتش‌بس و توافق‌ها

تداوم این حملات در شرایطی است که مذاکرات مربوط به امنیت و ثبات جنوب لبنان همچنان ادامه دارد. لبنان و رژیم صهیونیستی پس از چند دور مذاکره با میانجی‌گری آمریکا، توافقی را برای استقرار تدریجی ارتش لبنان در جنوب و خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق اشغالی امضا کرده‌اند، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی نه‌تنها از اجرای کامل تعهدات خود درباره عقب‌نشینی طفره می‌رود، بلکه به تخریب مناطق مسکونی و انجام عملیات نظامی در نوار مرزی نیز ادامه می‌دهد؛ اقدامی که از سوی ناظران، نقض آشکار مفاد توافق‌های موجود ارزیابی می‌شود.

همچنین تداوم این روند در جنوب لبنان بار دیگر این پرسش را در محافل بین‌المللی برجسته کرده است که سازوکارهای موجود برای جلوگیری از تکرار نقض حقوق‌بشر تا چه اندازه کارآمد هستند. در حالی که نهادهای بین‌المللی بارها بر ضرورت حفاظت از غیرنظامیان و پایبندی همه طرف‌ها به قوانین جنگ تأکید کرده‌اند، استمرار حملات و تخریب‌های گسترده نشان می‌دهد فاصله میان اعلام مواضع حقوقی و اجرای عملی آنها همچنان پابرجاست.