اروپا معیشت مردم ارمنستان را برای فشار به روسیه گروگان گرفته است

گزارش سرویس اطلاعات خارجی روسیه حاکی است اتحادیه اروپا معیشت مردم ارمنستان را برای فشار به روسیه به گروگان گرفته است.

در ادامه هشدارهای مسکو درباره تحرکات غرب در قفقاز، سرویس اطلاعات خارجی روسیه از فشار ضد روسی اتحادیه اروپا به ارمنستان خبر داد. طبق بیانیه سرویس اطلاعات خارجی روسیه، اتحادیه اروپا به طور خاص، از دولت نخست‌وزیر پاشینیان خواسته است که حضور تجاری روسیه را در بخش‌های استراتژیک کاهش دهد، روابط بشردوستانه با روسیه را قطع کند و مخالفان داخلی را که علیه این موضوع صحبت می‌کنند، سرکوب کند. بیانیه نهاد اطلاعاتی روسیه نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا از اجتناب‌ناپذیری بحران عمیق اقتصادی در ارمنستان در صورت خروج ایروان از اتحادیه اقتصادی اوراسیا آگاه است. به گزارش فارس، این بیانیه در حالی صادر شده که اردیبهشت‌ امسال، اجلاس ارمنستان- اتحادیه اروپا و نشست سران جامعه سیاسی اروپا در ایروان برگزار شد که رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی هم در آن حضور داشت.