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کد خبر: ۳۳۴۹۹۷
تاریخ انتشار : ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۲
سرویس کیهان » اخبار
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آیا آمریکا در کره‌جنوبی سلاح‌های شیمیایی تولید می‌کند؟

خبرگزاری رویترز در خبری فوری از نشت ماده سمی «فسفر سفید» در پایگاه هوایی آمریکا واقع در جنوب سئول پایتخت کره‌جنوبی خبر داد و از ساکنان محلی خواسته شد تا فوراً منطقه را ترک کنند.
به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، خبرگزاری رویترز دیروز با انتشار این خبر از مبدأ سئول افزود: «وزارت امنیت کره‌جنوبی اعلام کرده است که روز سه‌شنبه نشت فسفر سفید در داخل پایگاه هوایی «اوسان» آمریکا در کره‌جنوبی رخ داده و از ساکنان اطراف خواسته شده تا فوراً این منطقه را تخلیه کنند. رویترز در ادامه گزارش خود نوشته است: «بنابر اعلام سازمان بهداشت جهانی، فسفر سفید ماده بسیار سمی است که در سلاح‌ها استفاده ‌شده [و یکی از استفاده‌های اصلی آن در سلاح‌های نامتعارف است] و می‌تواند در تماس با اکسیژن مشتعل شود.» رویترز تا لحظه مخابره این خبر به جزئیات بیشتر این حادثه اشاره‌ای نکرد. این پایگاه که در فاصله ۶۴ کیلومتری جنوب سئول، پایتخت کره‌جنوبی، قرار دارد. به نظر می‌رسد انتشار این خبر با خشم مردم این کشور مواجه شود.

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