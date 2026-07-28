نجات یک مرد پس از ۳۰ روز سرگردانی در دریا

مردی اهل «کالیفرنیا»ی آمریکا که ۳۰ روز در دریا سرگردان و با قایق بادبانی‌اش در آب‌های اطراف هاوایی شناور بود، نجات یافت.

به گزارش ایسنا، «کای ساتو»، ۳۹ساله در ۷ ژوئن با امید به تکمیل نخستین سفر انفرادی خود با قایق بادبانی در عرض اقیانوس آرام از جزایر «کاتالینا»ی کالیفرنیا راهی دریا شد اما سفر او زمانی به فاجعه تبدیل شد که دکل قایقش شکست و تلفن همراهی که برای مسیریابی از آن استفاده می‌کرد، خاموش شد.

ساتو گفت: یک هفته تمام گریه می‌کردم و در حالی که شناور بودم، حالم بسیار بد و أسفبار بود.

او می‌گوید ابتدا سعی کرده با استفاده از موتور به سمت ساحل بازگردد اما سوختش تمام شده است.

ساتو گفت که پس از گذشت چند روز، دست‌به‌کارِ سرهم‌بندی بادبان‌ها شد و برای تعمیر قایقش از لوله‌های پی‌وی‌سی و پاروهای کایاک استفاده کرد.

به گزارش گاردین، او پس از حدود ۲۰ روز سرگردانی در آب، ذخیره آب آشامیدنی‌اش تمام شد و برای تأمین آب، شروع به استفاده از کیسه‌ای پلاستیکی کرد تا با ایجاد میعان، بتواند آب قابل‌نوشیدن به دست آورد.

او می‌گوید یک ماه طول کشید تا به خط کشتیرانی بین کالیفرنیا و هاوایی برسد، جایی که در نهایت در روز سه‌شنبه گذشته، قایقش شناسایی شد و توسط خدمه یک کشتی کانتینریِ در حال عبور، نجات یافت.