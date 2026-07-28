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کد خبر: ۳۳۴۹۹۵
تاریخ انتشار : ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۲
سرویس کیهان » اخبار
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ژاپن

چندین کشته و مفقودی در ریزش مرکز تجاری

در پی زمین‌لرزه در جزیره کیوشو ژاپن، ساختمان‌های یک مرکز تجاری فرو ریخت و تلفات بسیاری بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، خبرگزاری ریانووستی به نقل از شبکه خبری فوجی اعلام کرد: در پی زمین‌لرزه در جزیره کیوشو ژاپن، ساختمان‌های یک مرکز تجاری فروریخت و تلفاتی برجای ماند.
پایگاه خبری نایا هم با انتشار تصاویری گزارش داد: بر اثر ریزش یک مرکز تجاری در ژاپن در پی وقوع زلزله، چند نفر کشته و شماری نیز مفقود شدند.
همچنین شبکه تلویزیونی آرتی عربی به نقل از تلویزیون ژاپن اعلام کرد: سرنوشت ۲۰ تا ۳۰ نفر پس از ریزش یک مرکز تجاری در کیوشو بر اثر زلزله همچنان نامشخص است. هنوز اطلاعات بیشتری درباره فررویختن این مرکز تجاری اعلام نشده است.
زلزله‌ای به بزرگی ۷.۱ ریشتر روز سه‌شنبه (به وقت محلی) در استان کوماموتو (Kumamoto) واقع در جنوب‌غرب ژاپن رخ داد.
این زلزله ساعت ۰۴:۲۷ (به وقت محلی) و در عمق حدود ۱۰ کیلومتری زمین اتفاق افتاد.

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