تلاش برای حفاظت از کودکان در برابر آسیبهای فضای مجازی
کشورهای اروپایی در حال وضع مقررات جدیدی هستند تا از کودکان و نوجوانان در برابر آسیبهای احتمالی شبکههای اجتماعی از جمله مواجهه با محتوای نامناسب، اعتیاد و تأثیرات منفی بر سلامت روان حفاظت کنند.
به گزارش ایسنا، پارلمان فرانسه اخیراً لایحهای را تصویب کرد که دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی را ممنوع میکند؛ قانونگذاران میگویند این اقدام برای محافظت از کودکان فرانسوی ضروری است. دولت فرانسه همچنین اعلام کرد که در حال آمادهسازی برای گسترش محدودیتهای استفاده از تلفن همراه به دبیرستانها از سال تحصیلی آینده است و این در حالی است که این محدودیتها هماکنون در مدارس ابتدایی و راهنمایی اجرا میشود. «اورسولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا نیز اظهار داشت که یک اپلیکیشن جدید دیجیتال برای تأیید سن که با هدف ارتقای ایمنی کودکان در فضای آنلاین طراحی شده از نظر فنی آماده است و بهزودی راهاندازی خواهد شد. در آلمان انتشار گزارش کارشناسیِ تهیهشده به سفارش دولت، نگرانیها را درباره تأثیرات شبکههای اجتماعی بر جوانان دوباره برانگیخت.
این گزارش اجرای تدابیر حفاظتی مرحلهبندیشده برای نوجوانان
۱۳ تا ۱۸ساله را توصیه کرد و پیشنهاد داد که حداقل سن استفاده کودکان از شبکههای اجتماعی، ۱۳ سال تعیین شود.
یونان همچنین اعلام کرد که قوانین جدید مربوط به استفاده کودکان زیر ۱۵ سال از شبکههای اجتماعی از اول ژانویه ۲۰۲۷ اجرایی خواهد شد.
به گزارش آناتولی، در فنلاند، «مؤسسه سلامت و رفاه» و «آژانس ملی آموزش» توصیه کردند که کودکان زیر ۱۳ سال تلفن هوشمند نداشته باشند و از شبکههای اجتماعی استفاده نکنند.
دولت سوئد نیز اعلام کرد که قصد دارد محدودیتهای جدیدی برای استفاده از تلفن همراه در کلاسهای درس مدارس ابتدایی و راهنمایی وضع کند تا به تمرکز دانشآموزان بر یادگیری کمک شود. دانمارک همچنین در حال تدوین مقرراتی برای کنترل دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به پلتفرمهای شبکههای اجتماعی است. پارلمان اروپا گزارشی را تصویب کرده که خواستار تعیین محدوده سنی ۱۶ سال برای دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی در سراسر اتحادیه اروپاست. این گزارش که ماهیت الزامآور ندارد، توصیه میکند که کودکان ۱۳ تا ۱۶ساله تنها با رضایت والدین اجازه دسترسی به پلتفرمهای دیجیتال را داشته باشند.
این گزارش بر خطرات جسمی و روانی که کودکان را در فضای آنلاین تهدید میکند، تأکید ورزیده و خواستار محافظت بیشتر در برابر «راهکارهای فریبکارانه»ای شده است که به اعتیاد دامن میزنند و توانایی کودکان را برای تمرکز و تعامل سالم با محتوای آنلاین تضعیف میکنند.