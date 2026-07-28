2 میلیون و ۳۰۰ هزار زائر در سامانه «سماح» ثبت نام کردند

رئیس سازمان حج و زیارت اعلام کرد: ثبت‌نام زائران اربعین در سامانه سماح از ۹ تیرماه آغاز شده و تاکنون بیش از دو میلیون و ۳۰۰هزار نفر تحت پوشش بیمه و خدمات درمانی قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا رشیدیان اظهار داشت: با وجود تأکید مسئولان بر ثبت‌نام در سامانه سماح، همچنان برخی زائران بدون ثبت‌نام راهی سفر اربعین می‌شوند و از خدمات بیمه و درمانی این سفر بی‌بهره می‌مانند.

رشیدیان با اشاره به فوت هشت زائر اربعین تاکنون گفت: دو نفر از جان‌باختگان در سامانه سماح ثبت‌نام نکرده بودند و به همین دلیل خانواده‌های آنان از دریافت غرامت بیمه‌ای محروم شدند. بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای و درمانی سفر اربعین تنها با ثبت‌نام در سامانه سماح امکان‌پذیر است. وی با اشاره به توسعه خدمات اربعین امسال افزود: انتقال پیکر زائران فوت‌شده که سال گذشته فقط تا مرز انجام می‌شد، امسال تا شهر و منزل زائر انجام خواهد شد.

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: براساس قرارداد ۲۰۰هزار تومانی بیمه اربعین، غرامت فوت به هر علت ۵۰۰میلیون تومان و غرامت فوت ناشی از حادثه یک‌میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان است. همچنین هزینه پذیرش اولیه در بیمارستان‌های عراق ۱۰۰ دلار اعلام شده است.