دادستان کل کشور از قطع یارانه ۳۰۰ معاند خارج‌نشین پس از طی مراحل قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد از شناسایی و برخورد با معاندین مقیم خارج از کشور خبر داد و گفت: تاکنون ۳۰۰ تن از معاندین خارج‌نشین که در داخل کشور یارانه دریافت می‌کردند، شناسایی شده‌اند.

وی افزود: پس از انجام مراحل و تشریفات قضایی، در کنار شناسایی اموال این افراد، یارانه نقدی این اشخاص نیز به طور کامل قطع شده است.