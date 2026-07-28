کد خبر: ۳۳۴۹۹۲
تاریخ انتشار : ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۲
دادستان کل کشور:
یارانه ۳۰۰ معاند خارجنشین پس از طی مراحل قضایی قطع شد
دادستان کل کشور از قطع یارانه ۳۰۰ معاند خارجنشین پس از طی مراحل قضایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، حجتالاسلام والمسلمین موحدیآزاد از شناسایی و برخورد با معاندین مقیم خارج از کشور خبر داد و گفت: تاکنون ۳۰۰ تن از معاندین خارجنشین که در داخل کشور یارانه دریافت میکردند، شناسایی شدهاند.
وی افزود: پس از انجام مراحل و تشریفات قضایی، در کنار شناسایی اموال این افراد، یارانه نقدی این اشخاص نیز به طور کامل قطع شده است.