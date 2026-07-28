کد خبر: ۳۳۴۹۹۱
تاریخ انتشار : ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۲
وزیر بهداشت خبر داد
670 مصدوم و 60 شهید در حملات اخیر آمریکا به مناطقی از کشور
وزیر بهداشت گفت: در جنگ اخیر آمریکا علیه مناطقی از کشورمان، در مجموع حدود 670 نفر مصدوم شده و 60 نفر از هموطنانمان به شهادت رسیدند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا ظفرقندی در نشست شورای معاونین وزارت بهداشت با قدردانی از عملکرد اعضای تیم ملی سلامت در جنگ اخیر بهویژه در درگیریهای روزهای گذشته در مناطق جنوبی کشور، اظهار داشت: در 10 تا 12 روز درگیریهای اخیر، در مجموع حدود 670 نفر مصدوم شده و 60 نفر از هموطنانمان به شهادت رسیدند.
ظفرقندی از معاونین و مدیران وزارت بهداشت که در طول چند هفته گذشته و در شرایط جنگی به مناطق جنوبی کشور سفر کرده و وضعیت حوزه سلامت این مناطق را بررسی کردند، تقدیر کرد.