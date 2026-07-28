بزرگترین مجتمع بنکداری و منطقه پروتئینی کشور در میدان مرکزی ترهبار احداث میشود
معاون خدمات شهری و محیطزیست شهرداری تهران از اجرای طرح ساماندهی صنف بنکداران و احداث بزرگترین مجتمع بنکداری و زون پروتئینی کشور در میدان مرکزی میوه و ترهبار شهرداری تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، داوود گودرزی با اشاره به برنامههای مدیریت شهری در حوزه ساماندهی مشاغل و مولدسازی ظرفیتهای شهری اظهار داشت: یکی از برنامههای مهم شهرداری تهران، ساماندهی مشاغل و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود در سطح شهر است که در همین راستا، انتقال برخی صنوف موادغذایی به میدان مرکزی میوه و ترهبار در دستورکار قرار گرفته است.
گودرزی با اشاره به وجود دو قطعه زمین به مساحتهای ۱۳ و ۵۰ هکتار در میدان مرکزی میوه و ترهبار افزود: بخشی از این اراضی متعلق به شهرداری تهران و بخش دیگری در اختیار سایر نهادها و مالکان خصوصی است. بر همین اساس، از مدتها پیش مذاکرات لازم با برخی اتحادیههای صنفی، بهویژه اتحادیه بنکداران تهران که در مناطق ۱۱ و ۱۲ فعالیت دارند، برای انتقال فعالیت این صنف به میدان مرکزی انجام شده است.
وی ادامه داد: براساس برنامهریزیهای انجامشده، در زمینی به مساحت ۱۳ هکتار، بزرگترین مجتمع صنف بنکداران کشور با طراحی نوین و استاندارد احداث خواهد شد. هدف اصلی این طرح، انتقال صنف بنکداران از محدوده مرکزی شهر، ساماندهی فعالیتهای صنفی و کاهش بار ترافیکی این محدوده است.
معاون خدمات شهری و محیطزیست شهرداری تهران با بیان اینکه مشاور پروژه در حال نهاییسازی طراحی این مجموعه است، گفت: پس از تأیید نهایی طرح، عملیات اجرایی و مراسم کلنگزنی پروژه آغاز خواهد شد و قرارداد میان شهرداری تهران، سرمایهگذار و صنف مربوطه نیز بهزودی منعقد میشود.
گودرزی همچنین از احداث بزرگترین زون پروتئینی کشور در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار در میدان مرکزی میوه و ترهبار خبر داد و افزود: این مجموعه با هدف تجمیع، ساماندهی و توسعه فعالیتهای حوزه محصولات پروتئینی راهاندازی خواهد شد.
وی با اشاره به برنامههای آتی شهرداری تهران برای ایجاد شهرهای تخصصی صنفی اظهار داشت: شهرداری تهران در نظر دارد با همکاری اتحادیهها و اصناف مختلف، شهرهای تخصصی نظیر شهر طلا، شهر کفش و سایر مجموعههای صنفی را در اراضی پیرامونی تهران ایجاد کند تا ضمن ساماندهی فعالیتهای اقتصادی، زمینه کاهش تمرکز مشاغل در هسته مرکزی شهر، آرامسازی ترافیکی و ارتقای کیفیت مدیریت شهری فراهم شود.