20 دستگاه اتوبوس دوکابین به ناوگان اتوبوسرانی غرب تهران اضافه شد

رونمایی از ۲۰ دستگاه اتوبوس دوکابین دیزلی وارداتی از چین در غرب تهران انجام شد.

به گزارش کیهان، آیین رونمایی از ۲۰ دستگاه اتوبوس دوکابین دیزلی وارداتی از چین، صبح سه‌شنبه ششم مردادماه ۱۴۰۵ با حضور مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران و شهردار منطقه پنج برگزار شد.

علیزاده در این آیین گفت: یکی از خطوط مهم اتوبوسرانی، خط ۱۰ بی‌.آر.تی است که مسافران را از دانشگاه علوم تحقیقات به میدان آزادی و از میدان آزادی به پایانه آزادگان منتقل می‌کند. ۵۰ دستگاه اتوبوس تک‌کابین نیز پیش از این به خط ۱۰ اختصاص یافته بود. تا پیش از مهرماه نیز تعدادی اتوبوس دیگر به این خط اختصاص خواهد یافت.

وی افزود: در ایام جنگ ۲۰۰ دستگاه اتوبوس رونمایی و در خطوط فعال شد. دو هزار و ۴۶۰ دستگاه اتوبوس در دوره ششم مدیریت شهری نوسازی شد که یک دوره طلایی در حوزه حمل‌ونقل است. قراردادهای ما هنوز به اتمام نرسیده و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین دیگر نیز وارد می‌شود. از اتوبوس‌های برقی ۵۰۰ دستگاه وارد شده و مابقی نیز وارد خواهد شد. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران همچنین ادامه داد: به‌زودی با مصوبه شورا، استفاده از اتوبوس‌های خطوط بی.آر.تی براساس فرمول‌های پیش‌بینی‌شده رایگان خواهد بود. این روند در حال حاضر نیز با استقبال خوبی از سوی شهروندان همراه بود.

شهردار منطقه پنج تهران نیز گفت: یکی از سیاست‌های شورا و شهرداری تهران در این دوره افزایش و توسعه حمل‌ونقل عمومی بوده و بیش از ۴۰درصد از بودجه را به خود اختصاص داده است. در ابتدای دوره ۸۰۰ دستگاه اتوبوس در تهران فعال بود که امروز به بیش از سه‌هزار و ۲۰۰ دستگاه رسیده است.

پوریافر افزود: منطقه پنج نیز ۳۱۰ دستگاه اتوبوس داشت که در قرارداد با چین، ۴۰ دستگاه اتوبوس دوکابین نیز به منطقه پنج اختصاص یافت که امروز ۲۰ دستگاه اتوبوس چپ‌در، در محور بزرگراه اشرفی اصفهانی از دانشگاه آزاد تا میدان آزادی وارد مدار خدمت می‌شود و با تردد بیش از ۶۰ هزار دانشجو، این خط یکی از خطوط مهم

به‌ شمار می‌رود.