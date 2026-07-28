آزادسازی محموله دارویی ۴۴ هزار بیمار دیالیزی از توقیف دزدان دریایی آمریکایی

محموله دارویی کشتی «توسکا» که فروردین‌ماه توسط دزدان دریایی آمریکا توقیف شده بود، پس از سه ماه و با پیگیری‌های هلال‌احمر از طریق مجامع بین‌المللی آزاد و وارد کشور شد.

به گزارش جمعیت هلال‌احمر، بامداد دوشنبه

۳۱ فروردین ۱۴۰۵ سخنگوی قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) اعلام کرد: آمریکای متجاوز با نقض آتش‌بس و راهزنی دریایی، با شلیک به سوی یکی از کشتی‌های تجاری ایران در آبهای دریای عمان و از کار انداختن سیستم ناوبری آن با پیاده‌کردن تعدادی از تفنگداران تروریست خود روی عرشه‌ شناور یادشده، آن را مورد تجاوز قرار دادند.

کشتی تجاری «توسکا» در حالی که محموله‌ای شامل مواد اولیه و ملزومات دارویی موردنیاز کشور را حمل می‌کرد، توسط نیروهای متخاصم و متجاوز آمریکایی به‌صورت غیرقانونی توقیف شد. بخشی از محموله این کشتی به تأمین نیاز بیماران دیالیزی اختصاص داشت و توقیف آن، روند انتقال این اقلام به کشور را با تأخیر مواجه کرد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر در دیدار با حسام الشرقاوی، مدیر منطقه‌ای فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب‌سرخ و هلال‌احمر در خاورمیانه و شمال آفریقا، خواستار پیگیری و تلاش این فدراسیون برای آزادسازی محموله دارویی کشتی «توسکا» شده بود.

پیرحسین کولیوند در این دیدار با اشاره به توقیف محموله مواد اولیه دارویی بیماران دیالیزی در کشتی «توسکا»، آزادسازی این محموله را برای درمان بیماران دیالیزی حیاتی دانست و خواستار اقدام جدی نهادهای بین‌المللی برای بازگرداندن آن به کشور شد.

وی همچنین توقیف محموله دارویی را مغایر با اصول انسانی و حقوق بین‌الملل بشردوستانه عنوان کرده و بر ضرورت تسهیل دسترسی بیماران به دارو و اقلام درمانی مورد نیاز تأکید کرده بود.

پیگیری‌های جمعیت هلال‌احمر این جمعیت از طریق مجامع و نهادهای بین‌المللی برای آزادسازی محموله دارویی کشتی «توسکا» ادامه یافت و سرانجام پس از حدود سه ماه، این محموله آزاد و وارد کشور شد. این محموله برای تأمین نیاز دارویی ۴۴هزار بیمار دیالیزی در نظر گرفته شده است.