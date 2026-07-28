90 هزار میلیارد تومان کالای احتکاری و قاچاق در تور پلیس امنیت اقتصادی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از عملکرد موفق کارآگاهان این پلیس در مقابله با احتکار کالا و همچنین مقابله با قاچاق کالا در سه‌ماهه اول سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار حسین رحیمی گفت: در راستای مقابله با احتکار، طی سه ماه گذشته هزار و ۱۲۴ فقره پرونده برای محتکران تشکیل شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۴۴۰درصدی را نشان می‌دهد.

رحیمی افزود: در این مدت بیش از ۲۷میلیون قلم کالای احتکاری از جمله لوازم‌خانگی، وسایل صوتی و تصویری و... ؛ همچنین بیش از ۶۵۱ تن کالای اساسی احتکاری از قبیل گندم، جو، ذرت، برنج به ارزش بیش از ۴۲هزار میلیارد تومان کشف و ضبط

شده است.

رشد 153 درصدی کشف پرونده‌های کلان

و سازمان‌یافته قاچاق کالا

وی در تشریح اقدامات پلیس اقتصادی در حوزه مقابله با قاچاق کالا اظهار داشت: تمرکز این پلیس در مقابله با قاچاق کالا بر پرونده‌های کلان و سازمان‌یافته است و این حوزه رشد 153درصدی پرونده‌های کشف‌شده را در این مدت شاهد هستیم. در این زمینه نیز دو هزار و ۴۸۲ فقره پرونده در حوزه قاچاق سوخت، قاچاق دام، قاچاق دارو، لوازم‌خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی، کالای دخانی و... تشکیل و در این راستا بیش از ۴۸هزار میلیارد تومان انواع کالای قاچاق کشف شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با بیان اینکه این پلیس با جدیت به رصد و برخورد با پدیده های احتکار و قاچاق کالا در بازار ادامه خواهد داد، گفت: هموطنان می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را درخصوص قاچاقچیان و محتکران کالا در بستر سروش، بله، ایتا و... به آدرس police30110@ ارسال نمایند.