فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۴۹۸۵
تاریخ انتشار : ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۱
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
متهم اصلی دستگیر و همدستش به هلاکت رسید

شهادت مأمور پلیس آبادان در درگیری مسلحانه

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از شهادت مدافع نظم و امنیت ستوان‌سوم «محمد جواد عفری» در درگیری مسلحانه با عاملان تیراندازی محور چوئبده به اروندکنار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رمضان گوروئی گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تیراندازی غیرمجاز در جاده چوئبده به سمت اروندکنار، بلافاصله تیمی از ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.
گوروئی با بیان اینکه ماموران پلیس در مسیر، خودروی سواری متهمان را شناسایی کردند، ادامه داد: متهم اصلی و همدستش به محض مشاهده پلیس به سمت ماموران آتش گشودند و این اقدام به درگیری مسلحانه متقابل انجامید.
وی افزود: در جریان این تبادل آتش، ستوان‌سوم «محمدجواد عفری» مجروح و به بیمارستان منتقل شد که متأسفانه به رغم تلاش پزشکان به درجه رفیع شهادت نائل آمد. فرمانده انتظامی شهرستان آبادان بیان داشت: در این درگیری، همدست متهم به هلاکت رسید و متهم اصلی نیز به همراه یک قبضه سلاح کلت کمری و یک قبضه سلاح کلاشینکف دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

خانم منصوری، در نسخه شما دشمن «مقصر» نیست!

مأموریت تازه عروسک خیمه‌شب‌بازی در دریای خزر(یادداشت روز)

خالی بود!(گفت و شنود)

نشریه آتلانتیک: عصر جادوگری پایان یافته ترامپ شب‌ها هذیان می‌گوید

هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسیم تنگه هرمز قله اقتدار ایران است

سفر نتانیاهو به واشنگتن؛ تلاشی برای حفظ حمایت ترامپ در جنگ با ایران

پایان ذخایر نفتی، تسلیحاتی و افزایش بدهی 3 دستاورد ترامپ در جنگ با ایران

برق نیروگاه‌های تازه‌تأسیس به صنایع اختصاص می‌یابد

اعتراف سنتکام به بی‌فایده ‌بودن حملات به جنوب ایران

12000 استاد دانشگاه: صلح پایدار با مقاومت به دست می‌آید