شهادت مأمور پلیس آبادان در درگیری مسلحانه

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از شهادت مدافع نظم و امنیت ستوان‌سوم «محمد جواد عفری» در درگیری مسلحانه با عاملان تیراندازی محور چوئبده به اروندکنار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رمضان گوروئی گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تیراندازی غیرمجاز در جاده چوئبده به سمت اروندکنار، بلافاصله تیمی از ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

گوروئی با بیان اینکه ماموران پلیس در مسیر، خودروی سواری متهمان را شناسایی کردند، ادامه داد: متهم اصلی و همدستش به محض مشاهده پلیس به سمت ماموران آتش گشودند و این اقدام به درگیری مسلحانه متقابل انجامید.

وی افزود: در جریان این تبادل آتش، ستوان‌سوم «محمدجواد عفری» مجروح و به بیمارستان منتقل شد که متأسفانه به رغم تلاش پزشکان به درجه رفیع شهادت نائل آمد. فرمانده انتظامی شهرستان آبادان بیان داشت: در این درگیری، همدست متهم به هلاکت رسید و متهم اصلی نیز به همراه یک قبضه سلاح کلت کمری و یک قبضه سلاح کلاشینکف دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.