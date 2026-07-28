# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

زائران اربعین

احسان صالحی: «اربعین باید به چهره آدم‌ها نگاه کنی. بخشی از زیارت سیدالشهداء، زیارت زائران اوست. زائری که در گرما و سختی دل به اقیانوس حسینی زده، می‌خواهد با همه وجود نشان دهد آماده جهاد و هزینه‌دادن است. یاد رهبر شهید انقلاب که تجسم اسلامِ جهاد در عصر ما بود، در همه‌جا

زنده است.»

یاد آقای شهید در بین‌الحرمین

کاربری با انتشار این تصویر از اهتزاز تصویر رهبر شهید انقلاب در بین‌الحرمین کربلا توسط یکی از زائران اربعین حسینی، یاد این شهید عزیز را گرامی داشت.

تنها راه پیشِ‌ رو

حجت‌الاسلام سیدحسین آقامیری: «تنها مسیر پیشِ‌رو جهاد و مقاومت است، هر جریان یا تفکر یا شخصی که در این تنهاترین راه، مانع و تردید ایجاد کند، رهزنِ پیشرفتِ این امتِ عازم است! البته این اقیانوسِ خروشان معطل سنگریزه‌ها و علف‌های هرز

نخواهد ماند...».

حرام‌خوری و وطن‌فروشی

عطا بهرامی: «به فرزندان‌تان قناعت و جستن لقمه حلال بیاموزید زیرا طمع؛ به حرام‌خواری می‌انجامد و سرانجام حرام‌خواری، وطن‌فروشی است.»

تمدن کهن ایرانی

برهان مجد: «در تاریخ بنوسید زمانی که ترامپ می‌خواست تمدن ایران رو از بین ببره، قلعه الموت با تلاش‌های ۲۵ساله بانو حمیده چوبک در یونسکو ثبت جهانی شد و به تمدنمون

اضافه شد.»

به تنگه هرمز نزدیک شوید!

ابراهیم رضایی: «ترامپ مدعی شده که کنترل ‎تنگه هرمز را در دست دارد. اگر این‌گونه است چرا از نهم اسفند ۴۰۴ تاکنون نتوانسته حتی یک قایق آمریکایی را از تنگه عبور دهد؟! اگر جرأت دارید به تنگه هرمز نزدیک شوید.»

به جنگ شیر نرو!

مرتضی غرقی: «یک نفر آدم عاقل در اروپا نیست به این زلنسکی دلقک بگه، چرا به جنگ شیری رفته‌ای که آمریکا حریفش نشده؟ این حرکت نابخردانه زلنسکی ممکنه پای اروپا را به جنگ با ایران باز کند که تاوان سنگینی برای اروپا خواهد

داشت.»