بانوان ورزشکاری که در بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا موفق به کسب مدال طلا شوند، با تصمیم وزیر ورزش و جوانان به‌طور خاص چهار میلیارد تومان پاداش دریافت خواهند کرد.

نشست تخصصی فدراسیون کاراته با هدف بررسی آخرین وضعیت تیم‌های ملی مردان و زنان این رشته برای حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، صبح دیروز به ریاست احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان برگزار شد. کاراته یکی از پرافتخارترین رشته‌های ورزش ایران در بازی‌های آسیایی به شمار می‌رود و طی هشت دوره حضور در این رقابت‌ها، سهم قابل توجهی در سبد مدال‌های کاروان ایران داشته است. بر همین اساس، بررسی وضعیت این رشته از اهمیت ویژه‌ای در برنامه‌ریزی برای حضور موفق در ناگویا برخوردار است. بر اساس این گزارش‌ها، کاراته ایران در شش ماده بازی‌های آسیایی از شانس بالایی برای کسب مدال برخوردار است و تیم‌های ملی مردان و زنان می‌توانند از مدعیان اصلی سکو باشند. گزارش‌های ارائه‌شده همچنین نشان می‌دهد تیم ملی بانوان کاراته از آمادگی مطلوبی برخوردار است و شانس کسب مدال طلای آن، همسطح تیم مردان ارزیابی می‌شود. در پی این ارزیابی‌ها، وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر سیاست وزارتخانه در حمایت از ورزش بانوان و تقویت انگیزه قهرمانان، تصمیم جدیدی درباره پاداش مدال‌آوران اتخاذ کرد. بر این اساس، در حالی که پیش از این پاداش مدال طلای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا سه میلیارد تومان تعیین شده بود، احمد دنیامالی اعلام کرد هر یک از بانوان ورزشکار ایران که در این رقابت‌ها موفق به کسب مدال طلا شوند، چهار میلیارد تومان پاداش دریافت خواهند کرد.