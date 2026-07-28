دعوت از ۱۸ تکواندوکار به اردوی تیم ملی
کادر فنی تیم ملی تکواندو مردان ایران، اسامی ۱۸ ملیپوش دعوتشده به اردوی آمادهسازی برای حضور در مسابقات پرزیدنتکاپ پاکستان و بازیهای آسیایی ناگویا را اعلام کرد.
دومین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی تکواندو مردان ایران با حضور ۱۸ تکواندوکار و زیر نظر کادر فنی برگزار خواهد شد تا ملیپوشان برای حضور در رویدادهای پیشرو آماده شوند. بر این اساس، یاسین ولیزاده، مهدی رزمیان، ابوالفضل زندی، امیرمهدی نصیراحمدی، مهدی حاجیموسایی، علیاصغر مرادیان، متین رضایی، امیرعباس رهنما، دانیال بزرگی، امیرسینا بختیاری، رضا کلهر، رادین زینالی، مهران برخورداری، امیررضا صادقیان، محمدحسین یزدانی، امیررضا غلامی، آرین سلیمی و علی نجفی نفرات دعوتشده به این اردو هستند. هدایت تیم ملی تکواندو مردان ایران برعهده پیام خانلرخانی است و مسعود حجیزواره، سجاد مردانی، حسن کیایی، محمدحسین آرچین و خیرالله قلیزاده نیز به عنوان سایر اعضای کادر فنی در کنار سرمربی تیم ملی حضور دارند. ملیپوشان کشورمان در این اردو روند آمادهسازی خود را برای حضور در مسابقات پرزیدنتکاپ پاکستان و بازیهای آسیایی ناگویا دنبال خواهند کرد.