تقوی: مشکلات والیبال فراتر از عملکرد پیاتزاست

رئیس فدراسیون والیبال گفت: عملکرد ضعیف تیم ملی در لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ نشان داد مشکلات والیبال ایران فراتر از کادر فنی است و در کنار آن باید با باشگاه‌های بدهکار و قراردادهای صوری برخورد کنیم.

میلاد تقوی در مورد عملکرد تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال گفت: لیگ ملت‌ها هیچ‌گاه هدف نهائی ما نبوده، بلکه مسیری برای رسیدن به هدفی بزرگ‌تر است. این به معنای بی‌توجهی به این رقابت‌ها نیست، بلکه ما به لیگ ملت‌ها به چشم یک مسیر برای ارزیابی و رسیدن به اهداف اصلی نگاه می‌کنیم. در لیگ ملت‌ها متوجه شدیم تیم با یک‌سری معضلات روبه‌رو است. برآورد ما این بود که در بدبینانه‌ترین حالت چهار برد و در بهترین شرایط شش برد کسب کنیم، اما عملکرد تیم با این پیش‌بینی فاصله داشت. تقوی با اشاره به دیدار برابر ترکیه گفت: اگر ترکیه را شکست می‌دادیم، با دو دهم امتیاز بیشتر در رده پانزدهم قرار می‌گرفتیم و لیگ ملت‌ها را با پیروزی به پایان می‌رساندیم. مهم‌تر از همه اینکه ترکیه تیمی بود که توانایی شکست دادن آن را داشتیم، اما چرا موفق نشدیم؟ وقتی با اختلاف هفت امتیاز جلو بودیم، باید برنده می‌شدیم. اما پس از اینکه ست دوم را واگذار کردیم، ناگهان تیم از هم پاشید. تقوی اظهار کرد: ایرادهای تیم زمانی بیشتر دیده می‌شود که نتیجه مطلوب به دست نمی‌آید؛ در حالی که پیاتزا همان مربی‌ای است که سال گذشته از او تعریف می‌شد. اگر سال گذشته نتایج بهتر بوده، نشان می‌دهد مشکلات والیبال ایران فقط کادر فنی مربوط نیست و عوامل دیگری نیز در عملکرد تیم نقش دارند. وی درباره تغییر سرپرست تیم ملی گفت: از امیر خوش‌خبر همواره حمایت کردم و حتی در گذشته نیز به‌صراحت از ادامه حضور او دفاع کردم. انتخاب سرپرست در حیطه اختیارات سرمربی نیست، اما سرمربی این حق را دارد که بگوید با یک فرد همکاری نخواهد کرد و از نظر مدیریتی نیز تحمیل چنین همکاری‌ای تصمیم درستی نیست. رئیس فدراسیون والیبال درباره انتخاب اعضای کادر فنی تیم ملی گفت: طبق قرارداد، فدراسیون موظف است فهرستی از مربیان را به سرمربی معرفی کند و روبرتو پیاتزا از میان همان گزینه‌ها انتخاب نهائی را انجام می‌دهد. پیاتزا با همان نگاه ایتالیایی به موضوع کادر فنی نگاه می‌کند.