نکونام هدایت پیکان را برعهده گرفت

جواد نکونام پس از توافق نهائی با مدیران باشگاه پیکان، به‌عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب شد و پس از نزدیک به دو سال دوری از لیگ برتر، بار دیگر به چرخه مربیگری بازگشت. پیکان که پس از جدایی سعید دقیقی به دنبال یک مربی باتجربه بود، در نهایت هدایت تیم خود را به سرمربی پیشین استقلال و فولاد سپرد. نکونام در کارنامه مربیگری خود قهرمانی جام حذفی و سوپرجام با فولاد و نایب‌قهرمانی لیگ برتر با استقلال را دارد و حالا امیدوار است با پیکان فصل موفقی را رقم بزند.

نماینده آبادان در لیگ برتر

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تیم مس رفسنجان را در دیدار مقابل صنعت نفت 3 بر صفر بازنده اعلام کرد. تیم فوتبال مس رفسنجان در دیدار پلی‌آف لیگ برتر حاضر به حضور در زمین بازی مقابل صنعت نفت آبادان نشد. پس از این اتفاق پرونده این مسابقه برای تصمیم‌گیری به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارسال شد تا تکلیف این پرونده مشخص شود. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال روز دوشنبه در این باره جلسه‌ای برگزار کرد و طبق پیگیری‌ها حکم به بازنده شدن 3 بر صفر تیم مس رفسنجان به دلیل عدم حضور در زمین بازی داد. با حکم کمیته انضباطی، صنعت نفت آبادان به‌عنوان تیم سوم لیگ دسته اول به لیگ برتر در فصل آینده صعود و مس رفسنجان به لیگ پایین‌تر سقوط کرد، هر چند مس رفسنجان می‌تواند ظرف مدت 7 روز به رأی صادره در کمیته استیناف اعتراض کند.

مانچینی دوباره روی نیمکت آتزوری

روبرتو مانچینی با پذیرش پیشنهاد فدراسیون فوتبال ایتالیا، بار دیگر هدایت تیم ملی این کشور را برعهده گرفت. او که بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ سرمربی آتزوری بود و این تیم را به قهرمانی یورو ۲۰۲۰ رساند، پس از کنار گذاشته شدن گزینه‌هایی مانند آندره‌آ پیرلو به دلیل حواشی، بار دیگر به نیمکت ایتالیا بازمی‌گردد. در ادامه تغییرات مدیریتی فدراسیون نیز کلودیو رانیری جانشین پائولو مالدینی در سمت مدیر فنی شد. ایتالیا که از جام جهانی ۲۰۱۴ تاکنون در این رقابت‌ها حضور نداشته، امیدوار است با بازگشت مانچینی مسیر بازسازی خود را آغاز کند.

محبی در یک قدمی پرسپولیس

باشگاه پرسپولیس پس از چند دور مذاکره با باشگاه کلبا امارات، برای جذب محمدمهدی محبی به توافق نهائی رسیده است. سرخپوشان همچنین اختلافات جزئی با این وینگر ایرانی را برطرف کرده‌اند و دو طرف برای امضای قراردادی سه‌ساله، با احتمال افزایش مدت آن به چهار سال، به توافق رسیده‌اند. با رفع مهم‌ترین مانع انتقال، انتظار می‌رود مراحل اداری صدور رضایت‌نامه و امضای قرارداد به‌زودی انجام شود تا پرسپولیس از یکی از مهم‌ترین خریدهای نقل‌وانتقالاتی خود رونمایی کند.

واکنش تند چادرملو به رأی استیناف

علیرضا بابایی، مدیرعامل باشگاه چادرملوی اردکان، پس از تأیید رأی کمیته انضباطی از سوی کمیته استیناف، نسبت به این تصمیم واکنش تندی نشان داد. او مدعی شد افرادی که کمیته انضباطی را «هدایت» کرده بودند، در روند تصمیم‌گیری کمیته استیناف نیز نقش داشته‌اند و هدف از اعلام این رأی را اعمال فشار بر باشگاه چادرملو دانست. بابایی تأکید کرد که این رأی تأثیری بر مواضع باشگاه نخواهد داشت و همچنین با اشاره به زمان صدور حکم، آن را بی‌ارتباط با تعیین نماینده ایران در مسابقات آسیایی عنوان کرد.

زیدان: سال‌ها منتظر تیم ملی فرانسه بودم

زین‌الدین زیدان پس از معرفی رسمی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال فرانسه اعلام کرد در چهار تا پنج سال گذشته پیشنهادهای متعددی را رد کرده، زیرا تنها آرزویش هدایت تیم ملی کشورش بوده است. او ضمن قدردانی از دیدیه دشان و کادر فنی پیشین، ابراز امیدواری کرد که بتواند مسیر موفقیت خروس‌ها را ادامه دهد. زیدان همچنین در آغاز سخنانش از آتش‌نشانان و کشاورزان فرانسوی که درگیر مهار آتش‌سوزی‌های گسترده هستند، قدردانی کرد و گفت برای چالش جدید و هدایت فرانسه تا پایان جام جهانی ۲۰۳۰ کاملاً آماده است.