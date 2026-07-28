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مراسم قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران در حالی برگزار شد که مسئولان سازمان لیگ از دشوارترین فصل سال‌های اخیر سخن گفتند؛ فصلی که با حضور ۱۸ تیم، برگزاری ۳۴ هفته مسابقه، همزمانی با رقابت‌های آسیایی و جام ملت‌های آسیا و همچنین حواشی به‌جا مانده از نیمه‌تمام ماندن فصل گذشته، چالش‌های کم‌سابقه‌ای را پیش روی فوتبال ایران قرار داده است. در این میان، مشخص شدن زمان دربی پایتخت، تقابل حساس پرسپولیس و سپاهان و ادامه اختلاف‌ها بر سر تعیین قهرمان فصل گذشته، از مهم‌ترین محورهای مراسم قرعه‌کشی بود.

دشوارترین لیگ سال‌های اخیر

مراسم قرعه‌کشی فصل بیست‌وششم لیگ برتر فوتبال ایران با حضور مسئولان فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ، نمایندگان باشگاه‌ها و جمعی از پیشکسوتان عصر دیروز در هتل المپیک تهران برگزار شد تا برنامه رقابت‌هایی مشخص شود که از

۲۳ مرداد با حضور ۱۸ تیم آغاز خواهد شد.

افزایش تعداد تیم‌های لیگ برتر، به معنای افزایش تعداد مسابقات به ۳۴ هفته است؛ موضوعی که در کنار فشردگی تقویم فوتبال آسیا و برنامه‌های تیم ملی، کار سازمان لیگ را بیش از هر زمان دیگری دشوار کرده است.

حیدر بهاروند، رئیس سازمان لیگ، در سخنان خود با اشاره به پیچیدگی‌های برگزاری مسابقات گفت آنچه مردم در قالب

۹۰ دقیقه مسابقه مشاهده می‌کنند، تنها بخش کوچکی از فرآیند برگزاری لیگ است و پشت صحنه هر مسابقه، مجموعه‌ای از مشکلات اجرایی، امنیتی و هماهنگی‌های گسترده وجود دارد. وی ابراز امیدواری کرد با همکاری فدراسیون، هیئت‌های فوتبال و سایر دستگاه‌های مسئول، مسابقات بدون مشکل برگزار شود.

تقویم فشرده و نگرانی سازمان لیگ

مهم‌ترین هشدار مراسم را امیرحسین روشنک، مسئول برگزاری مسابقات لیگ، مطرح کرد؛ جایی که از فصل پیش رو به عنوان «سخت‌ترین لیگ سال‌های اخیر» یاد کرد.

به گفته روشنک، همزمانی لیگ برتر با لیگ نخبگان آسیا، لیگ قهرمانان آسیا ۲، مسابقات جام ملت‌های آسیا و اردوهای تیم ملی، برنامه‌ریزی مسابقات را به یکی از دشوارترین مأموریت‌های سازمان لیگ تبدیل کرده است.

او همچنین با اشاره به شرایط فصل گذشته تأکید کرد اگر لیگ متوقف نمی‌شد، برنامه‌های تیم ملی با مشکلات جدی مواجه می‌شد و فدراسیون ناچار بود میان ادامه مسابقات باشگاهی و منافع تیم ملی، تصمیمی دشوار اتخاذ کند. همین اظهارات نشان می‌دهد سازمان لیگ در فصل جدید بیش از هر زمان دیگری به دنبال جلوگیری از تعویق مسابقات و حفظ نظم تقویم رقابت‌ها خواهد بود؛ موضوعی که همکاری باشگاه‌ها را نیز می‌طلبد.

دربی در هفته پنجم؛ آغاز زودهنگام حساس‌ترین رقابت

یکی از جذاب‌ترین بخش‌های مراسم، مشخص شدن زمان برگزاری نخستین دربی فصل بود.

براساس قرعه‌کشی، استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم لیگ برابر یکدیگر قرار خواهند گرفت؛ مسابقه‌ای که دربی شماره ۱۰۷ پایتخت محسوب می‌شود.

با توجه به افزایش تعداد تیم‌های لیگ، دیدار برگشت نیز

۱۷ هفته بعد برگزار خواهد شد و می‌تواند در هفته‌های پایانی فصل تأثیر مستقیمی بر سرنوشت قهرمانی داشته باشد. قرار گرفتن دربی در هفته پنجم، از یک سو باعث می‌شود دو تیم خیلی زود محک بخورند و از سوی دیگر می‌تواند فضای رقابت در صدر جدول را از همان هفته‌های ابتدایی تحت تأثیر قرار دهد.

ال‌کلاسیکوی ایران در آستانه پایان نیم‌فصل

قرعه لیگ، زمان تقابل دیگر مدعیان اصلی قهرمانی را نیز مشخص کرد.

پرسپولیس و سپاهان در هفته پانزدهم و سپس هفته سی‌ودوم مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت؛ دیدارهایی که همواره یکی از حساس‌ترین مسابقات فوتبال ایران محسوب می‌شود. این مسابقه در سال‌های اخیر بارها نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت قهرمانی داشته و با توجه به فاصله اندک تا پایان فصل، دیدار برگشت نیز می‌تواند یکی از سرنوشت‌سازترین مسابقات لیگ بیست‌وششم باشد.

پرسپولیس این بار با هدایت مهدی تارتار وارد این رقابت می‌شود و سپاهان نیز با حفظ بخش قابل توجهی از ترکیب اصلی خود همچنان یکی از مدعیان جدی قهرمانی به شمار می‌رود.

پرونده باز قهرمان فصل گذشته

اگرچه مراسم قرعه‌کشی برای آغاز فصل جدید برگزار شد، اما سایه ابهام‌های فصل گذشته همچنان بر فوتبال ایران سنگینی می‌کند.

میرشاد ماجدی، رئیس هیئت فوتبال استان تهران، با اشاره به نیمه‌تمام ماندن لیگ گذشته تأکید کرد تصمیم درباره معرفی قهرمان فصل قبل باید در هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ و براساس آیین‌نامه‌ها اتخاذ شود. اظهارات ماجدی در حالی مطرح شد که برخی باشگاه‌ها، به‌ویژه استقلال، معتقدند با توجه به شرایط جدول پیش از توقف مسابقات، باید عنوان قهرمانی به این تیم تعلق گیرد.

در مقابل، هنوز هیچ تصمیم رسمی درباره تعیین قهرمان فصل گذشته اعلام نشده و این موضوع همچنان یکی از مهم‌ترین پرونده‌های باز فوتبال ایران محسوب می‌شود.

اعتراض چادرملو به سهمیه آسیایی

یکی دیگر از حاشیه‌های مراسم، ادامه اعتراض باشگاه چادرملو اردکان نسبت به معرفی نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا بود.

فراز فاطمی، سرپرست این باشگاه، با انتقاد از عملکرد فدراسیون فوتبال، اعلام کرد معرفی تیم دیگری به جای چادرملو یک اشتباه تاریخی بوده و باشگاه همچنان از طریق مکاتبه با کنفدراسیون فوتبال آسیا در حال پیگیری این موضوع است. وی همچنین گفت با وجود وعده‌های رئیس فدراسیون فوتبال برای پیگیری پرونده، باشگاه هنوز پاسخ روشنی از سوی فدراسیون دریافت نکرده است.

این اختلاف نشان می‌دهد علاوه بر چالش‌های فنی و اجرایی، فوتبال ایران در آستانه آغاز فصل جدید همچنان با پرونده‌های حقوقی و مدیریتی مهمی نیز روبه‌رو است.

لیگی با آزمون‌های بزرگ

قرعه‌کشی لیگ بیست‌وششم تنها برنامه مسابقات را مشخص نکرد، بلکه تصویری روشن از دشواری‌های پیش روی فوتبال ایران نیز ارائه داد. افزایش تعداد تیم‌ها، تقویم فشرده داخلی و بین‌المللی، حضور نمایندگان ایران در رقابت‌های آسیایی، برنامه‌های تیم ملی، پرونده تعیین قهرمان فصل گذشته و اختلاف‌های مربوط به سهمیه‌های آسیایی، همگی نشان می‌دهد فصل پیش رو صرفاً یک رقابت فوتبالی نخواهد بود؛ بلکه آزمونی بزرگ برای مدیریت فوتبال کشور است.

اکنون همه نگاه‌ها به ۲۳ مرداد دوخته شده است؛ روزی که لیگ بیست‌وششم آغاز می‌شود و باید دید آیا سازمان لیگ خواهد توانست همان‌گونه که وعده داده، دشوارترین فصل سال‌های اخیر را با کمترین حاشیه و بیشترین نظم به پایان برساند یا خیر.