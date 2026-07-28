فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۴۹۷۸
تاریخ انتشار : ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۱
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
یادبود شهید مصباح‌الهدی باقری کنی

داماد رهبر شهید؛ مصباحِ مسیر اخلاص (حدیث دشت عشق)

برخی انسان‌ها نه با هیاهو و تفاخر، که با شکوهِ سادگی، اخلاص و بندگی بی‌منت، گام بر زمین می‌نهند و سرانجام پروازی سرخ را به آغوش می‌کشند. شهید دکتر مصباح‌الهدی باقری‌کنی، استاد برجسته مدیریت دانشگاه امام صادق(ع) و داماد معزز رهبر شهید انقلاب، نمونه‌ای درخشان از این مجاهدان بی‌ادعا بود. او که از بیت علم و تقوا پای به عرصه وجود نهاده بود، همواره در مسیر علم‌آموزی، تربیت نسلی متعهد و حل مسائل نظام اسلامی مخلصانه تلاش می‌کرد.
شهید باقری‌کنی در جریان ازدواج با فرزند شهید امام خامنه‌ای، شرط پدرانه مقتدای خویش مبنی بر پرهیز کامل از هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی را با جان و دل پذیرفت و نزدیک به بیست سال با مناعت طبع بر آن پایبند ماند؛ به‌طوری‌که تنها امتیاز او از این پیوند، شهادت در کنار ولایت بود. او انسانی کرامت‌مدار، مسئولیت‌پذیر و بی‌تکلف بود که حل مشکلات مردم را بر خود فرض می‌دانست و در سلوک فردی و اجتماعی، تبعیت محض و فهم عمیق از خواست ولایت و پدر را ملاک عمل قرار می‌داد. سرانجام در صبح نهم اسفندماه، در جریان حمله جنایتکارانه 
آمریکایی‌- صهیونیستی به بیت رهبری، این دانشمند مخلص در کنار مقتدای خویش به فیض عظیم شهادت نائل آمد و بزرگ‌ترین معامله عمرش را با خدای خویش رقم زد. تشییع باشکوه پیکر مطهرش بر دوش مردم، شاگردان و اهالی باصفای محله کن، گواهی زنده بر محبوبیت، صفا و ماندگاری نام مردی شد که مصباح راه اخلاص بود و یادش برای همیشه در تاریخ این مرز و بوم جاودانه خواهد ماند.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

خانم منصوری، در نسخه شما دشمن «مقصر» نیست!

مأموریت تازه عروسک خیمه‌شب‌بازی در دریای خزر(یادداشت روز)

خالی بود!(گفت و شنود)

نشریه آتلانتیک: عصر جادوگری پایان یافته ترامپ شب‌ها هذیان می‌گوید

هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسیم تنگه هرمز قله اقتدار ایران است

سفر نتانیاهو به واشنگتن؛ تلاشی برای حفظ حمایت ترامپ در جنگ با ایران

پایان ذخایر نفتی، تسلیحاتی و افزایش بدهی 3 دستاورد ترامپ در جنگ با ایران

برق نیروگاه‌های تازه‌تأسیس به صنایع اختصاص می‌یابد

اعتراف سنتکام به بی‌فایده ‌بودن حملات به جنوب ایران

12000 استاد دانشگاه: صلح پایدار با مقاومت به دست می‌آید