داماد رهبر شهید؛ مصباحِ مسیر اخلاص (حدیث دشت عشق)

برخی انسان‌ها نه با هیاهو و تفاخر، که با شکوهِ سادگی، اخلاص و بندگی بی‌منت، گام بر زمین می‌نهند و سرانجام پروازی سرخ را به آغوش می‌کشند. شهید دکتر مصباح‌الهدی باقری‌کنی، استاد برجسته مدیریت دانشگاه امام صادق(ع) و داماد معزز رهبر شهید انقلاب، نمونه‌ای درخشان از این مجاهدان بی‌ادعا بود. او که از بیت علم و تقوا پای به عرصه وجود نهاده بود، همواره در مسیر علم‌آموزی، تربیت نسلی متعهد و حل مسائل نظام اسلامی مخلصانه تلاش می‌کرد.

شهید باقری‌کنی در جریان ازدواج با فرزند شهید امام خامنه‌ای، شرط پدرانه مقتدای خویش مبنی بر پرهیز کامل از هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی را با جان و دل پذیرفت و نزدیک به بیست سال با مناعت طبع بر آن پایبند ماند؛ به‌طوری‌که تنها امتیاز او از این پیوند، شهادت در کنار ولایت بود. او انسانی کرامت‌مدار، مسئولیت‌پذیر و بی‌تکلف بود که حل مشکلات مردم را بر خود فرض می‌دانست و در سلوک فردی و اجتماعی، تبعیت محض و فهم عمیق از خواست ولایت و پدر را ملاک عمل قرار می‌داد. سرانجام در صبح نهم اسفندماه، در جریان حمله جنایتکارانه

آمریکایی‌- صهیونیستی به بیت رهبری، این دانشمند مخلص در کنار مقتدای خویش به فیض عظیم شهادت نائل آمد و بزرگ‌ترین معامله عمرش را با خدای خویش رقم زد. تشییع باشکوه پیکر مطهرش بر دوش مردم، شاگردان و اهالی باصفای محله کن، گواهی زنده بر محبوبیت، صفا و ماندگاری نام مردی شد که مصباح راه اخلاص بود و یادش برای همیشه در تاریخ این مرز و بوم جاودانه خواهد ماند.