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کد خبر: ۳۳۴۹۷۷
تاریخ انتشار : ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۱
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آغاز پیش‌فروش بلیت‌ قطارهای مسافری از امروز

پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری برای بازه زمانی 17 تا 31 مرداد از امروز چهارشنبه (هفتم مردادماه) آغاز می‌شود.
بر اساس اعلام راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، پیش‌فروش بلیت‌ قطارهای مسافری برای بازه زمانی 17 تا 31 مرداد (مسیرهای رفت تا 31 مرداد و مسیرهای برگشت تا اول شهریور) از امروز چهارشنبه (هفتم مردادماه) آغاز می‌شود.
پیش‌فروش بلیت در همه محورها نیز از ساعت هشت و نیم تا 11 صبح امروز چهارشنبه (هفتم مردادماه) از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می‌شود.
پیش‌فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت 11 تا 13 و 30 دقیقه امروز چهارشنبه از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود.
از ساعت 13 و 30 دقیقه امروز چهارشنبه به بعد (پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه) به صورت همزمان پیش‌فروش ادامه خواهد داشت.
هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره 0215149 تماس بگیرند.

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