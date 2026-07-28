تورم نقطه به نقطه تیرماه 84 درصد شد

ثبت عدد 83 و 9 دهم درصد برای تورم نقطه‌به‌نقطه تیرماه نشان می‌دهد که میانگین قیمت سبد کالا و خدمات مصرفی، ماه جاری نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل بیش از 80 درصد افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، آمار رسمی این نهاد نشان می‌دهد؛ نرخ تورم در دوازده ‌ماه منتهی به تیرماه 1405 نسبت‌ به دوازده ‌ماه منتهی به تیر‌ماه 1404 معادل 61 و چهار دهم درصد است.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در تیر‌ماه 1405 به عدد 742 و هشت دهم رسید که نسبت به ماه قبل معادل سه و شش دهم درصد افزایش داشت.

ثبت عدد 83 و 9 دهم درصد درصد برای تورم نقطه‌به‌نقطه نشان می‌دهد که میانگین قیمت سبد کالا و خدمات مصرفی، نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل بیش از 80 درصد افزایش یافته است.