برخورد با فرار مالیاتی 3700 پزشک متخصص
رئیسکل سازمان امور مالیاتی گفت: بررسیهای سیستمی نشان داد سه هزار و ۶۸۶ نفر در نظام مالیاتی خود را «پزشک عمومی»
معرفی کردهاند، در حالی که مجوز فعالیتهای آنها نشان میدهد این افراد دارای تخصص، فوقتخصص، دندانپزشکی، فلوشیپ یا مدارک دکتری حرفهای هستند.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، «سیدمحمدهادی سبحانیان» رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور، در نشست خبری با خبرنگاران، با اشاره به شرایط خاص سال گذشته و ماههای ابتدائی امسال گفت: اقتصاد ایران طی یک سال گذشته با رخدادهای متعددی از جمله تحولات سیاسی، نااطمینانیهای اقتصادی و جنگ مواجه بود.
شرایطی که میتوانست وصول درآمدهای مالیاتی را با اختلال روبهرو کند، اما سازمان امور مالیاتی تلاش کرد میان تامین منابع دولت و حمایت از فعالیتهای اقتصادی تعادل برقرار کند.
وی با اشاره به عملکرد سال گذشته این سازمان گفت: سازمان امور مالیاتی سال گذشته توانست
93 درصد درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده را محقق کند و اگر در اسفندماه، به منظور همراهی با فعالان اقتصادی، بخشی از تکالیف مالیاتی به تعویق نمیافتاد، میزان تحقق درآمدها افزایش مییافت.
سبحانیان با اشاره به جنگ تحمیلی و آثار آن بر فضای اقتصادی کشور گفت: در روزهایی که کشور درگیر جنگ بود، همه تکالیفی که موعد انجام آنها در آن دوره قرار داشت، از سوی سازمان امور مالیاتی به تعویق افتاد.
به گفته وی، در چهار ماه نخست سال گذشته حدود ۳۹۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شد، اما این رقم در مدت مشابه امسال به حدود ۵۷۷ هزارمیلیارد تومان رسیده است.
وی افزود: در چهار ماه نخست سال گذشته حدود 21 و هشت دهم درصد از کل درآمد مالیاتی مصوب سال وصول شده بود. در حالی که این نسبت در چهار ماه نخست امسال حدود 20 و نیم درصد است؛ موضوعی که نشان میدهد تعویق تکالیف مالیاتی زمان وصول درآمدها را جابهجا کرده، اما مانع تحقق درآمدهای دولت نشده است.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی همچنین یادآور شد که رشد درآمدهای مالیاتی در چهار ماه نخست سال گذشته نسبت به دوره مشابه سال 1403 حدود ۳۲ درصد بود، اما امسال این نرخ رشد به حدود
۴۶ درصد رسیده است.
سبحانیان اعلام کرد: در چهار ماه نخست سال گذشته حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض ارزش افزوده به فعالان اقتصادی مسترد شد، اما این رقم در چهار ماه نخست امسال امسال به حدود
۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گفته وی، استرداد مالیات در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود
۱۵۳ درصد افزایش یافته و بیش از دو و نیم برابر شده است. وی این تحول را نتیجه اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان دانست و گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای این قانون، تسریع و تسهیل در استرداد مالیات به فعالان اقتصادی است.
فرار مالیاتی از حوزه پزشکی تا ترهبار
رئیسکل سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مصادیق کشف فرار مالیاتی مربوط به حوزه فعالیتهای پزشکی بوده است، گفت: بررسیهای سیستمی نشان داد سه هزار و ۶۸۶ نفر در نظام مالیاتی خود را «پزشک عمومی» معرفی کردهاند، در حالی که مجوز فعالیتهای آنها نشان میدهد این افراد دارای تخصص، فوقتخصص، دندانپزشکی، فلوشیپ یا مدارک دکتری حرفهای هستند.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی همچنین در تشریح مصادیق مبارزه با فرار مالیاتی از شناسایی ۱۷۶ هزار دستگاه کارتخوان در حوزه میوه و ترهبار خبر داد که صاحبان آنها رفتار اقتصادی خردهفروشی داشتند، اما از دستگاه کارتخوان عمدهفروشی استفاده میکردند.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی در ادامه اعلام کرد که چهار هزار و ۳۸۴ دستگاه کارتخوان غیرتجاری نیز شناسایی شدهاند که در عمل برای فعالیتهای اقتصادی و تجاری مورد استفاده قرار میگرفتند.
در ادامه نشست، سبحانیان از آماده شدن زیرساختهای اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی خبر داد.
وی گفت: بخش عمده آییننامههای اجرائی این قانون در سازمان امور مالیاتی تدوین شده و بخشی نیز برای تصویب به هیئت دولت ارسال شده است.
به گفته رئیسکل سازمان، همزمان زیرساختهای نرمافزاری این قانون نیز در حال تکمیل است تا پس از نهائیشدن مقررات، امکان اجرای کامل آن فراهم شود.