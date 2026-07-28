پیشرفت 86 درصدی طرح «نشانی استاندارد» در شهرها
سرویس اقتصادی-
معاون فناوری و هوشمندسازی شرکت ملی پست، از پیشرفت ۸۶ درصدی طرح «نشانی استاندارد» در شهرها و ارتقای زیرساختهای پردازشی برای تحقق پست هوشمند خبر داد.
به گزارش کیهان، کاوه دولتی روز سهشنبه در جریان تور رسانهای مرکز تجزیه و مبادلات شرکت ملی پست اظهار داشت: تغییر نیازهای شهروندان ایجاب میکند که خدمات پستی از حالت سنتی خارج شود.
در دنیای امروز، «فیزیک مرسوله» باید همگام با «داده» جابهجا شود؛ به این معنا که از لحظه پذیرش در فروشگاه تا زمان توزیع در محل مشتری یا لاکرهای هوشمند، همه رویدادهای میانی باید بهصورت لحظهای و در بسترهای مختلف اطلاعرسانی، در دسترس مشتری باشد.
او با اشاره به برنامههای توسعهای در حوزه فناوری، تصریح کرد: توسعه زیرساختهای پردازشی (CPU و GPU) و پایداری بسترهای ارتباطی با جدیت در حال پیگیری است.
همچنین نسل جدید خدمات پستی از جمله دیوایسهای هوشمند در دفاتر قبول، پس از اجرای موفق در استان آذربایجان شرقی، در سایر مناطق کشور نیز در حال توسعه و استقرار است.
ضرورت استفاده از کد پستی صحیح
معاون فناوری و هوشمندسازی شرکت ملی پست، چالش «نشانی استاندارد» را یکی از دغدغههای اصلی این حوزه دانست و گفت: فرهنگ استفاده از کد پستی صحیح و آدرس استاندارد باید در میان دستگاهها و مردم نهادینه شود؛ زیرا پشت هر کد پستی، یک موقعیت مکانی (لوکیشن) دقیق وجود دارد که مبنای اصلی هوشمندسازی فرآیندهای توزیع و برنامهریزی عملیاتی است.
دولتی با تشریح آخرین وضعیت پروژه ملی «جینف» (G-NAF) خاطرنشان کرد: این پروژه در حال حاضر در بخش شهری به پوشش ۸۶ درصدی و در بخش روستایی به 67 و هفت دهم درصد رسیده است. ضمن اینکه رکورد مکانهای روستایی از
77 هزار در آغاز دولت چهاردهم به حدود ۹ میلیون رکورد رسیده که نشاندهنده جهش در حوزه ژئوکد کردن بانکهای اطلاعاتی است.
او افزود: تلاش شبانهروزی ما بر این است که موضوع آدرسهای مبتنی بر مکان را تا پایان سال به مرحله بلوغ کامل برسانیم. اکنون بستر استعلام برخط کد پستی در سایت شرکت فراهم است و از هموطنان و دستگاههای اجرائی تقاضا داریم با استفاده از نشانی استاندارد، ما را در ارتقای کیفیت و سرعت خدمات پستی یاری کنند.
لازم به ذکر است؛ شرکت ملی پست با استفاده از رباتهای ساخت داخل که کار دانشآموختگان دانشگاه شریف است و همچنین سیستمهای مکانیزه دیگر، سرعت و دقت در تفکیک، توزیع و ارسال مرسولههای پستی را بالا برده است. به گفته مسئولان شرکت ملی پست، این سیستمها مورد توجه کشورهای دیگر هم قرار گرفته و خواهان واردات آن از ایران هستند.